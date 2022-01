Χωρίς τέλος είναι οι αποκαλύψεις για κορονοπάρτι κατά τη διάρκεια του lockdown στη Βρετανία με πρωταγωνιστές και διοργανωτές αυτών των πάρτι κυβερνητικά στελέχη, γεγονός που προκαλεί σάλο και φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση την κυβέρνηση και προσωπικά τον Μπόρις Τζόνσον.

Αυτήν τη φορά, διοργανώτρια του πάρτι, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2020 στο γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου, ήταν η Κέιτ Τζόζεφς, υπεύθυνη της ομάδας για την επιβολή των μέτρων κατά της πανδημίας!

Η σήμερα μετανοούσα κα Τζόζεφς, αποχωρούσε από τη θέση και διοργάνωσε πάρτι αποχαιρετισμού, την ώρα που οι κανόνες όριζαν ότι οι συγκεντρώσεις δεν μπορούσαν να περιλαμβάνουν περισσότερα από έξι άτομα.

I am today making a statement. I am truly sorry. pic.twitter.com/xWByiiKfV3 — Kate Josephs (@katejosephs) January 14, 2022

Η υπόθεση έρχεται την ώρα που τα κορονοπάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ έχουν προκαλέσει σοβαρούς πολιτικούς τριγμούς και η θέση του Μπόρις Τζόνσον είναι περισσότερο από επισφαλής, με μέλη του Συντηρητικού Κόμματος, ακόμη και άλλοτε υποστηρικτές του, να ζητούν την παραίτησή του, ενώ διαδηλώσεις εναντίον του γίνονται στο Λονδίνο.

Η Κέιτ Τζόζεφς, που πλέον είναι διευθύνουσα σύμβουλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Σέφιλντ, με ανακοίνωσή της ζητά συγγνώμη, λέει ότι εκείνη δεν μετείχε στα πάρτι στην πρωθυπουργική κατοικία. Και προσθέτει ότι η υπόθεση θα εξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή που ερευνά και τα άλλα κορονοπάρτι… Έως ότου ολοκληρωθεί ή έρευνα, εξηγεί, δεν θα απαντά σε ερωτήσεις.

Πάντως, νυν και πρώην μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Σέφιλντ ήδη ζητούν την παραίτησή της, και άλλοι την απόλυσή της. Ενώ σφοδρή είναι η αντίδραση συνηγόρων ατόμων που διώχθηκαν για παραβίαση των κανόνων, σημειώνοντας ότι δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.

The Covid Task Force «is responsible for coordinating the Government’s response to the pandemic» which, I assume, means coordinating the rules themselves (see https://t.co/N7PtFeG7oC). Remember Cabinet Office was responsible for the regulations throughout https://t.co/4IipB7HbEM — Adam Wagner (@AdamWagner1) January 14, 2022

So, to recap, the person who appears to have been the lead civil servant responsible for the COVID Guidance and regulations was thrown an apparently rule breaking leaving party on 17 December, during Tier 3, which she has now apologised for. — Adam Wagner (@AdamWagner1) January 14, 2022