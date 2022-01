Νέος αιματηρός κύκλος βίας αναμένεται στο Καζακστάν, με τον πρόεδρο Κάσιμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ να εξουσιοδοτεί τις αρχές επιβολής του νόμου να χρησιμοποιήσουν θανατηφόρα βία για να καταπνίξουν τις διαδηλώσεις.

«Έδωσα εντολή στις αρχές επιβολής του νόμου και στον στρατό να πυροβολήσουν για να σκοτώσουν χωρίς προειδοποίηση» ανακοίνωσε σε έκτακτο διάγγελμά του, το πρωί της Παρασκευής, με φόντο τις διαδηλώσεις λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων που εξελίχθηκαν σε αντικυβερνητικά καλέσματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρωσικό δίκτυο RT, απέκλεισε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τους «τρομοκράτες». «Είναι ανοησία. Τι συζητήσεις μπορεί κανείς να κάνει με εγκληματίες και δολοφόνους;» διερωτήθηκε.

Το Καζακστάν αντιμετωπίζει «οπλισμένους και καλά εκπαιδευμένους μαχητές, ντόπιους και ξένους» είπε ο Τοκάγεφ . Περιγράφοντάς τους ως «τρομοκράτες», υποστήριξε ότι πρέπει να «εξαλειφθούν».

Επίσης, ο αυταρχικός ηγέτης ξεκαθάρισε πως οι ειρηνευτικές δυνάμεις που στάλθηκαν από τη Ρωσία και τα γειτονικά κράτη έφτασαν κατόπιν αιτήματός του και βρίσκονται στη χώρα προσωρινά για να διασφαλίσουν την ασφάλεια. Μάλιστα, απέστειλε «ιδιαίτερες ευχαριστίες» στον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για την αποστολή στρατευμάτων.

Soldiers can now fire without warning in Kazakhstan, president says, as anti-government demonstrations continue https://t.co/owbBzLnQUc

Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών του Καζακστάν ανέφερε ότι 26 «οπλισμένοι εγκληματίες» σκοτώθηκαν και πάνω από 3.000 συνελήφθησαν, ενώ στις τάξεις των δυνάμεων ασφαλείας έχασαν τη ζωή τους 18 αστυνομικοί και μέλη της εθνικής φρουράς από την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας. Μάλιστα, η αστυνομία του Καζακστάν ανέφερε ότι δύο από τους νεκρούς αστυνομικούς βρέθηκαν αποκεφαλισμένοι.

Στην Αλμάτι, την μεγαλύτερη πόλη και οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, όπου οι ταραχές ήταν οι πιο βίαιες, «οι δυνάμεις της τάξης και οι ένοπλες και συναφείς δυνάμεις εγγυώνται την δημόσια τάξη, την προστασία των στρατηγικών υποδομών και τον καθαρισμό των δρόμων» επισημαίνει, επίσης, το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο χθες, Πέμπτη, είχε ανακοινώσει ότι οι τραυματίες στις τάξεις των δυνάμεων ασφαλείας ανέρχονταν σε 748.

«Οι δυνάμεις της τάξης εργάζονται σκληρά. Η συνταγματική τάξη έχει σε μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί σε όλες τις περιοχές της χώρας», σημείωσε παράλληλα ο πρόεδρος σε ανακοίνωση που εξέδωσε, στην οποία πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις για την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης θα συνεχιστούν «μέχρι την ολοκληρωτική καταστροφή των μαχητών».

«Τα τοπικά όργανα έχουν τον έλεγχο της κατάστασης, αλλά οι τρομοκράτες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν όπλα και προκαλούν ζημιές στα αγαθά των πολιτών» σημείωσε.

Τα βίαια επεισόδια, στα οποία έχασαν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι και περισσότεροι από χίλιοι τραυματίστηκαν, συνεχίστηκαν χθες, καθώς πυροβολισμοί ακούγονταν στο κέντρο της πόλης, γεγονός το οποίο έδειξε ότι υπήρχαν συγκρούσεις.

Σήμερα το πρωί, ανταποκριτές του Reuters είδαν θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και στρατιωτικούς στην κύρια πλατεία της Αλμάτι, όπου χθες στρατιώτες άνοιξαν πυρ σε διαδηλωτές. Μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω, ανταποκριτές του Reuters είδαν ένα πτώμα μέσα σε ένα αυτοκίνητο που είχε υποστεί σοβαρές ζημιές. Επίσης, σε άλλο μέρος της πόλης είδαν λεηλατημένο κατάστημα το οποίο πωλούσε προηγουμένως πυρομαχικά. Οι ίδιοι μετέδωσαν ότι σε άλλη πλατεία της Αλμάτι είδαν επίσης στρατιωτικά οχήματα και περίπου 100 ένστολους στρατιωτικούς.

Police in the city Almaty said they killed dozens of rioters overnight as fresh violence raged in Kazakhstan. More than 2,000 protesters were detained as Russia rushed in paratroopers to stop a countrywide uprising in the former Soviet state https://t.co/gHDEvrDRGl pic.twitter.com/uY2UpIG5Uc

— Reuters (@Reuters) January 7, 2022