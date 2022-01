Ένα σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν άνδρα στη Φλόριντα να προσπαθεί να στραγγαλίσει μια άγνωστη γυναίκα που καθόταν σε στάση λεωφορείου, με το κορδόνι του παπουτσιού του.

Σύμφωνα με το βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα ο ιστότοπος Only in Dade μια γυναίκα κάθεται σε στάση λεωφορείου και στέλνει μηνύματα στο κινητό. Εκείνη την ώρα την πλησιάζει ένας άγνωστος άνδρας και φαίνεται πως προσπαθεί να δέσει τα κορδόνια των παπουτσιών του και τίποτα δεν προμηνύει ότι επίκειται ο στραγγαλισμός της.

A few days ago, a man tried strangling a woman at MIA bus stop with a shoelace and he was charged with attempted murder. Thankfully, a bystander intervened and the man took off | #ONLYinDADE pic.twitter.com/HGlqVloZdR

