Εμπορευματοκιβώτια φλέγονται στο λιμάνι της Λαττάκειας, στη δυτική Συρία, όπου καταγράφηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες «ισραηλινά πλήγματα», μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που επικαλέστηκε το πρακτορείο, η επίθεση έγινε «περί τις 03:21».

Significant impact reportedly caused by an #Israel|i strike at Latakia Port this evening. #Syria|n MoD reports the missiles came from the “depth of the Mediterranean”. pic.twitter.com/4iFBFhDeE6 — Aurora Intel (@AuroraIntel) December 28, 2021

Νωρίτερα, η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκαν συστοιχίες της συριακής αντιαεροπορικής άμυνας για να αντιμετωπίσουν την «επίθεση του ισραηλινού εχθρού».

«Πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν τις φλόγες και επιτόπου έφθασαν ασθενοφόρα», ανέφερε η κρατική τηλεόραση, μεταδίδοντας πλάνα από τη φωτιά.

#Israel is ending 2021 with an attack against #Syria when its Jets launched missiles against the #Latakia port causing serious damage. Israel is violating the international law, repeatedly attacking a sovereign country. The attack against Latakia is the second this month. pic.twitter.com/4C8kGGOa6w — Elijah J. Magnier (@ejmalrai) December 28, 2021

Η επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές στην πρόσοψη νοσοκομείου, σε κατοικίες, σε καταστήματα. Είχε αποτέλεσμα να προκληθούν «μεγάλες υλικές ζημιές», η αποτίμηση των οποίων «βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη», ανέφερε το συριακό υπουργείο Άμυνας.

A video of Latakia Port during the IAF air strike tonight

pic.twitter.com/RgIUuo1lbh — Intel Air & Sea (@air_intel) December 28, 2021

Δεν είναι σαφές εάν ή πόσα θύματα υπάρχουν μέχρι στιγμής.

Η Λαττάκεια είναι το κυριότερο εμπορικό λιμάνι της Συρίας στη Μεσόγειο. Η ισραηλινή επίθεση εκεί είναι η δεύτερη μέσα στον τρέχοντα μήνα εναντίον αυτής της καίριας πολιτικής υποδομής. Η πρώτη καταγράφηκε την 7η Δεκεμβρίου (25027981).

Η Ρωσία, ο βασικός σύμμαχος του σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, διαθέτει αεροπορική βάση στρατηγικής σημασίας μόλις 20 χιλιόμετρα από το λιμάνι αυτό, τη Χμάιμιμ.

Αφότου ξέσπασε το 2011 ο πόλεμος στη Συρία, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα, σχεδόν όλα από αέρος, εναντίον θέσεων των δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης και συμμάχων τους, ιρανικών και φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων, ιδίως της σιιτικής ένοπλης παράταξης Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός σπανίως αναγνωρίζει δημόσια πως διεξάγει επιχειρήσεις στη Συρία, επιβεβαίωσε πάντως φέτος πως έπληξε τουλάχιστον 50 στόχους στην εμπόλεμη χώρα την περασμένη χρονιά. Οι αρχές του Ισραήλ διαμηνύουν συχνά πως δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του εβραϊκού κράτους, να στήσει προγεφύρωμα στη συριακή επικράτεια.