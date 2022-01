Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απασχολεί τα μίντια με τις επιδόσεις του στα γήπεδα, όμως υπάρχουν φορές που δέχεται έντονη κριτική, καθώς οι αντιδράσεις του στον αγωνιστικό χώρο ξεπερνούν τα όρια, με μερικές εξ αυτών να είναι και καταφανώς αντιαθλητικές, όμως τυγχάνει μεγάλης ασυλίας από τους διαιτητές.

Γκρεμίσματα παικτών, κλοτσιές σε πεσμένο αντίπαλο, έντονες διαμαρτυρίες, απ’ όλα έχει κάνει φέτος γλιτώνοντας τουλάχιστον τρεις κόκκινες κάρτες.

Το γκρέμισμα στον Φρέιζερ

Απέναντι στη Νιούκασλ ο Πορτογάλος είδε την μπάλα κι έτρεξε με φόρα να τη διώξει, όμως ο Φρέιζερ έφθασε πρώτος από πλευράς φιλοξενουμένων. Φυσικά, αυτό δεν τον σταμάτησε και τον εκσφενδόνισε στο χορτάρι, με ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα.

Ο διαιτητής όμως είχε άλλη άποψη, δείχνοντάς του μόνο την κίτρινη κάρτα. Οι χρήστες του διαδικτύου αναρωτιούνται τι πρέπει να συμβεί για να αντικρίσει την κόκκινη, παίζοντας τόσο επικίνδυνα.

Η κλοτσιά εκνευρισμού στον πεσμένο Κέρτις Τζόουνς

Τον Οκτώβριο η Λίβερπουλ φιλοδώρησε τη Γιουνάιτεντ με πέντε γκολ στο Ολντ Τράφορντ και το κλίμα είχε στραβώσει, πριν καλά-καλά τελειώσει ο αγώνας.

Με το σκορ στο 3-0, λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο, ο Ρονάλντο έκανε φάουλ στον Κέρτις Τζόουνς ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Δε σταμάτησε όμως εκεί και πήγε να του ζητήσει το λόγο κλοτσώντας τον, καθώς θεωρούσε πως κάλυπτε επίτηδες την μπάλα.

Παρά τις διαμαρτυρίες του Τζόουνς, ο Άντονι Τέιλορ έδειξε απλώς κίτρινη κάρτα.

Ronaldo had more shots on target to a 20-year-old kid Curtis Jones than he had in the entire match to the Liverpool goal. Yes, he was kicking at the ball but the intent was loud and clear. Disgrace! #LFC #MUNLIV #MUFC pic.twitter.com/sok5Jv0P7j

— SHooMit (@SHoomwitter) October 25, 2021