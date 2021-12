Η γερουσιάστρια Ελίζαμπεθ Γουόρεν και ο γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ ανακοίνωσαν χθες Κυριακή πως υποβλήθηκαν σε τεστ για τον νέο κοροναϊό με θετικά αποτελέσματα και ότι βιώνουν ήπια συμπτώματα της COVID-19, εν μέσω της έξαρσης των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα.

Η κυρία Γουόρεν, 72 ετών, γερουσιάστρια της Μασαχουσέτης που είχε διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών ώστε να είναι η υποψήφια της παράταξης για την προεδρία το 2020, διευκρίνισε μέσω Twitter πως είναι πλήρως εμβολιασμένη και έχει λάβει αναμνηστική δόση, ενώ υποβάλλεται συχνά σε τεστ.



Η Ελίζαμπεθ Γουόρεν (φωτογραφία AP/Nati Harnik)

Μολαταύτα, «αν και είχα αρνητικό αποτέλεσμα στο τεστ στο οποίο υποβλήθηκα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σήμερα (σ.σ. χθες Κυριακή) έκανα νέα εξέταση που είχε θετικό αποτέλεσμα».

«Βιώνω μόνο ήπια συμπτώματα και είμαι ευγνώμων για την προστασία που προσφέρουν τα εμβόλια και η ενισχυτική από τη σοβαρή νόσηση» πρόσθεσε η κα Γουόρεν.

I regularly test for COVID & while I tested negative earlier this week, today I tested positive with a breakthrough case. Thankfully, I am only experiencing mild symptoms & am grateful for the protection provided against serious illness that comes from being vaccinated & boosted.

— Elizabeth Warren (@SenWarren) December 19, 2021