Λεωφορεία χωρίς οδηγούς, διανομή εμπορευμάτων με drones, ρομπότ που φροντίζουν τους ηλικιωμένους, αυτοματοποιημένη παραγωγή και ψηφιακές κρατικές υπηρεσίες.

Η Σιγκαπούρη των μόλις 728 τ. χλμ και των 5,5 εκατομμυρίων κατοίκων έχει να υπερηφανεύεται τα τελευταία χρόνια ότι είναι ένα «έξυπνο έθνος», με ευρυζωνικότητα 4G από το 2013, αναλογία 1,5 smartphone ανά κάτοικο και, πλέον, σημείο αναφοράς της τεχνολογικής καινοτομίας.

Ωστόσο, η ολοένα και μεγαλύτερη ενσωμάτωση αυτής στην καθημερινότητα, στο όνομα του «νόμου και της τάξης», τείνουν να καταστήσουν τη μικρή πόλη-κράτος στη νοτιοανατολική Ασία συνώνυμη μιας σύγχρονης δυστοπίας.

Δεν είναι μόνο οι πάνω από 90.000 χιλιάδες αστυνομικές κάμερες παρακολούθησης στους δρόμους, που μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα φτάσουν τις 200.000, με χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου ακόμη και στα φανάρια.

Η δυστοπία γίνεται ακόμη πιο ορατή στους χαλεπούς καιρούς της πανδημίας του κοροναϊού, μέσα από μια όλο και πιο στρεβλή «εξίσωση» δημόσιας ασφάλειας και ατομικών ελευθεριών.

Για την ακρίβεια, η COVID-19 δείχνει να λειτουργεί ως πρόσφορο έδαφος για μεγαλύτερη κρατική εποπτεία σε μία χώρα που -από την ανεξαρτητοποίησή της, το 1965- αποτελεί μονοκομματική κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Έχει καταργήσει τις δίκες με ενόρκους από το 1970. Εφαρμόζει τη θανατική ποινή δια απαγχονισμού για σοβαρά αδικήματα. Ως απομεινάρι της βρετανικής αποικιοκρατίας, διατηρεί την ποινή του ξυλοδαρμού για ορισμένα αδικήματα.

Και επιβάλλει ποινές φυλάκισης και πρόστιμα για οτιδήποτε απίθανο μπορεί, κατά την κρίση των αρχών, να διασαλεύσει τη δημόσια τάξη.

Aπό την πώληση και κατοχή τσίχλας ή το να διασχίσει κανείς έναν δρόμο εκτός της διάβασης πεζών, έως το σεξ μεταξύ ανδρών ακόμη και σε ιδιωτικό χώρο ή το να κυκλοφορεί κανείς γυμνός μέσα στο σπίτι του με ανοιχτές κουρτίνες.

Υπό αυτό το πρίσμα, η πρόσφατη πολιτική δοκιμή των ρομποτικών… αστυνόμων, ονόματι «Xavier», με περιπολίες στους δρόμους, δημιούργησε νέα ερωτήματα για την επόμενη ημέρα.

Εφοδιασμένος με κάμερες, μικρόφωνα και αισθητήρες, με δυνατότητα καταγραφής ήχου και εικόνας και απευθείας αναφοράς στα κεντρικά της αστυνομίας, ο μικρός στόλος των «Xavier» ανέλαβε μια… ειδική αποστολή.

Επιστρατεύτηκε στο πλαίσιο όχι απλά μιας επιτήρησης της τήρησης κοινωνικής αποστασιοποίησης λόγω της COVID-19, αλλά της καταγραφής και αποτροπής κάθε «αντικοινωνικής συμπεριφοράς».

Αυτό, δε, σε μία χώρα που θεωρούνται επίσης αξιόποινες πράξεις ακόμη και το σιγοψιθύρισμα «άσμενων τραγουδιών» σε δημόσιο χώρο, το τάισμα των περιστεριών ή το να μην χρησιμοποιήσει κάποιος στην τουαλέτα καζανάκι.

Μια πρόγευση του «Xavier» είχαν πάρει οι κάτοικοι της Σιγκαπούρης στις αρχές της πανδημίας, με τις περιπολίες του διάσημου πια σκύλου-ρομπότ για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας σε δημόσιους χώρους.

A robot dog named SPOT is asking joggers and cyclists to stay at least one meter apart in Singapore pic.twitter.com/Pht5m55hjH

— Reuters (@Reuters) June 3, 2020