Μία ακόμη επική παράσταση έδωσε χθες το βράδυ στο «Γκούντισον Παρκ» η τρομερή μηχανή του Γιούργκεν Κλοπ.

Η Λίβερπουλ διέλυσε και την Έβερτον και έδειξε ξανά πως θα «τρέξει» μέχρι τέλους για το πρωτάθλημα. Οι «κόκκινοι» σκορπάνε τρόμο μπροστά και δείχνουν έτοιμοι να σπάσουν κάθε επιθετικό ρεκόρ με τις επιδόσεις που έχουν αυτή τη στιγμή.

Με τα τέσσερα χθεσινά γκολ, η Λίβερπουλ κατάφερε να φτάσει συνολικά τα 502 τέρματα στις μέρες του Γιούργκεν Κλοπ στο πρωτάθλημα. Σε 234 παιχνίδια πρωταθλήματος με τον Γερμανό στον πάγκο, οι reds έχουν καταφέρει να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα 502 φορές! Απίστευτο κι όμως αληθινό.

There was a milestone strike during last night’s win at Everton 🔢

We’ve now netted 5⃣0⃣2⃣ goals in 2⃣3⃣4⃣ PL games under the boss 🙌 pic.twitter.com/vLS4vY20qG

— Liverpool FC (@LFC) December 2, 2021