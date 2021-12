Τον γύρο της Ευρώπης έχουν κάνει τα επεισόδια στο ντέρμπι της Τούμπας όπου οπαδοί του ΠΑΟΚ εισέβαλλαν στον αγωνιστικό χώρο και διέκοψαν το παιχνίδι για περίπου 45 λεπτά.

Κορυφαία ΜΜΕ και δημοσιογράφοι ασχολήθηκαν με όσα έγιναν στην Τούμπα κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για χάος στην Ελλάδα. Διεθνές ρεζιλίκι με λίγα λόγια.

«Χάος στη Θεσσαλονίκη, χούλιγκανς μπήκαν στο γήπεδο και πέταξαν αντικείμενα» αναφέρει το «24sata» της Κροατίας ενώ η ρουμάνικη ιστοσελίδα Fanatik κάνει λόγο για «χάος στην Ελλάδα και το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης. Οπαδοί της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου εισέβαλαν στο γήπεδο».

Το βοσνιακό «Sportsport» αναφέρει πως «ένα ματς ανάμεσα σε μεγάλους αντιπάλους διεκόπη από οπαδούς, ενώ υπήρξαν και τραυματισμοί», ενώ αναφορές υπάρχουν επίσης σε ΜΜΕ της Τουρκίας και της Σερβίας.

In 🇬🇷Greece, PAOK fans are not reacting well to an imminent 1-0 loss at home to rivals Aris.

The match has been suspended in stoppage time and is unlikely to restart.pic.twitter.com/qZJEX8jGVc

— Sam Street (@samstreetwrites) November 28, 2021