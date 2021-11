Στο έδαφος της Ευρώπης βρίσκεται ήδη η ανησυχητική παραλλαγή του κοροναϊού που ξεπήδησε στην Αφρική και έχει σημάνει συναγερμό στον πλανήτη.

Το Βέλγιο ανακοίνωσε ότι ένα από τα δύο ύποπτα κρούσματα που τέθηκαν την Παρασκευή στο μικροσκόπιο ήταν θετικό στο στέλεχος Β.1.1.529.

Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνεδριάζει με νοτιοαφρικανούς επιστήμονες προκειμένου να αποφασιστεί αν το B.1.1.529 θα αναγνωριστεί ως στέλεχος ανησυχίας ή στέλεχος ενδιαφέροντος.

Το κρούσμα στο Βέλγιο αφορά ταξιδιώτισσα που είχε επιστρέψει από την Αίγυπτο στις 11 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο ιολόγος Μαεκ Βαν Ραστ, του οποίου το εργαστήριο συνεργάζεται με την υπηρεσία δημόσιας υγείας Sciensano.

In Belgium, one sample was confirmed as the novel B.1.1.529 variant (in a returning traveller from Egypt (11/11); first symptoms on 22/11).

Η ασθενής νοσεί εδώ και μέρες, καθώς παρουσίασε συμπτώματα στις 22 Νοεμβρίου, κάτι που σημαίνει ότι ο ιός ίσως έχει προλάβει να μεταδοθεί σε άλλους.

Σύμφωνα με το βελγικό Rtbf, το κρούσμα αφορά ανεμβολίαστη γυναίκα που δεν είχε επισκεφθεί χώρες στο νότιο τμήμα της Αφρικής.

Μέχρι τώρα, κρούσματα είχαν επιβεβαιωθεί μόνο σε Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Χονγκ Κονγκ και Ισραήλ.

Βρετανοί επιστήμονες είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι το στέλεχος που πρωτοεμφανίστηκε στη Μποτσουάνα φέρει 32 μεταλλάξεις που ενδεχομένως αυξάνουν τη μεταδοτικότητα ή και την παθογένεια, αν και αυτό μένει να εξακριβωθεί με εργαστηριακά και επιδημιολογικά δεδομένα.

Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι θα χρειαστούν «αρκετές εβδομάδες» μέχρι να γίνουν κατανοητές οι πιθανές επιπτώσεις της νέας παραλλαγής του SARS-CoV-2.

Ωστόσο η Pfizer και η BioNTech διαβεβαίωσαν ότι θα έχουν «το πολύ σε δύο εβδομάδες» τα πρώτα τα αποτέσματα των ερευνών που θα δείξουν αν η παραλλαγή μπορεί να διαφεύγει της ανοσίας που προσφέρουν τα εμβόλια.

Διαβεβαίωσαν ακόμα ότι σε περίπτωση που χρειαστεί μπορούν να τροποποιήσουν το εμβόλιό τους κατά της Covid-19 σε λιγότερο από έξι εβδομάδες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνέστησε στη διεθνή κοινότητα να μην σπεύσει να επιβάλλει ταξιωτικούς περιορισμούς έως ότου υπάρξουν σαφή επιστημονικά δεδομένα.

Ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να απαγορεύσει τις πτήσεις από το νότιο τμήμα της Αφρικής, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενόψει συνάντησης εκπροσώπων των 27 χωρών-μελών αργότερα την Παρασκευή.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021