Τουλάχιστον 52 είναι τα θύματα από το δυστύχημα που σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο της Σιβηρίας, μετέδωσε το πρακτορείο TASS. Δεκάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν στις στοές όταν το ορυχείο γέμισε με καπνούς. Μεταξύ των θυμάτων είναι και τουλάχιστον τρεις διασώστες που κατέβηκαν για να εντοπίσουν και να σώσουν τους εργάτες.

At least 11 miners died in a coal mining accident in Russia’s Siberia and an operation to rescue dozens more people stuck underground was suspended due to the risk of an explosion, authorities said https://t.co/UBNT7MGjKn pic.twitter.com/2xzMgO7dhO

— Reuters (@Reuters) November 25, 2021