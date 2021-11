Στη μικρή κοινότητα του Κέμερερ, μια κωμόπολη περίπου 2.600 κατοίκων στο Ουαϊόμινγκ -την πιο αραιοκατοικημένη αμερικανική πολιτεία, από τα ορυχεία της οποίας παράγεται το 40% του άνθρακα στις ΗΠΑ- τα νέα έγιναν δεκτά με ανακούφιση, αλλά και προβληματισμό.

Πριν από λίγα 24ωρα, η περιοχή επελέγη για το εμπορικό ντεμπούτο της η TerraPower: της εταιρείας πυρηνικής ενέργειας που έφτιαξε προ 15ετίας ο μεγιστάνας της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς.

Εκεί θα χτίσει, λοιπόν, το πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο της.

Θα είναι ένα έργο επίδειξης του νέου τύπου αντιδραστήρα Natrium, που ανέπτυξε η αμερικανική εταιρεία, προωθώντας τον ως «πράσινη» εναλλακτική στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, συνδυαστικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Η επιλογή της τοποθεσίας δεν είναι τυχαία: το Ουαϊόμινγκ είναι η βασική παραγωγός ουρανίου στις ΗΠΑ.

Advanced nuclear power is joining more than 400MW of wind power and 58MW of solar on our local grid. https://t.co/s30SMBtqdx



Για τους κατοίκους του Κέμερερ, η επιλογή της πόλης τους από την TerraPower πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα χαθούν μονομιάς εκατοντάδες θέσεις εργασίας στον -υπό κατάργηση έως το 2025- τοπικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες με καύση άνθρακα.

Η εταιρεία του Γκέιτς υπόσχεται ότι ο νέου τύπου πυρηνικός αντιδραστήρας της -που ψύχεται με υγρό νάτριο αντί για νερό και αποθηκεύει ενέργεια σε δεξαμενές λιωμένου άλατος- είναι ασφαλέστερος, πιο αποδοτικός και φθηνότερος από τους συμβατικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Παρ’ όλα αυτά, ο προβληματισμός για την επόμενη ημέρα παραμένει…

Η κατασκευή του πρώτου πυρηνικού εργοστασίου της TerraPower αναμένεται να ξεκινήσει το 2024 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός μίας τετραετίας.

Θα απασχολήσει συνολικά περί τους 2.000 ανθρώπους, στα διάφορα στάδια των εργασιών.

Όταν όμως η μονάδα θα αρχίσει να λειτουργεί, ο αριθμός του προσωπικού στις εγκαταστάσεις θα περιοριστεί σε περίπου 250 άτομα.

Με δυνατότητα παραγωγής έως 500 μεγαβάτ, το εργοστάσιο στο Κέμερερ θα έχει ως βάση τα 345MW, τροφοδοτώντας με «φιλική προς το περιβάλλον» -όπως αναφέρει η εταιρεία- ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 250 χιλιάδες νοικοκυριά.

NEWS: TerraPower selected the Naughton power plant near Kemmerer as the site for its proposed 345-megawatt Natrium advanced nuclear power demonstration plant. The Bill Gates-backed TerraPower plans to begin construction in 2024 w/ a 2028 in-service date. https://t.co/uYLOtLmWWn

— WyoFile (@WyoFile) November 20, 2021