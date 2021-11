Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τις δύο εκρήξεις που έπληξαν μια συνοικία της αφγανικής πρωτεύουσας Καμπούλ, όπου ζουν μέλη της σιιτικής μειονότητας των Χαζάρα.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίσθηκαν σήμερα όταν βόμβα εξερράγη σε μικρό λεωφορείο στην Καμπούλ, ενώ μια δεύτερη έκρηξη με τουλάχιστον έναν νεκρό αναφέρθηκε στην περιοχή Κάρτε 3 της ίδιας περιφέρειας της πρωτεύουσας, σύμφωνα αξιωματούχο των Ταλιμπάν. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι τρεις γυναίκες.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μικρότερο της μιας εβδομάδας που η περιοχή αυτή γίνεται στόχος τέτοιου είδους επίθεσης: στις 13 Νοεμβρίου, ένας δημοσιογράφος σκοτώθηκε και τέσσερις άλλοι άνθρωποι τραυματίσθηκαν από παρόμοια έκρηξη. Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

Εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζουν ένα αυτοκίνητο κατεστραμμένο από τις φλόγες καθώς και συντρίμμια σκορπισμένα στον δρόμο.

Με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Telegram, το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν, το παρακλάδι της τζιχαντιστικής οργάνωσης στο Αφγανιστάν, ισχυρίστηκε ότι πραγματοποίησε «δύο ξεχωριστές εκρήξεις» που «άφησαν περισσότερους από 20 νεκρούς και τραυματίες στις τάξεις των αιρετικών», σε μια αναφορά στους σιίτες.

Just received this video from my friend in Dasht-e-Barchi (Hazara populated area of Kabul). This explosion happened in front of her house.

The violence against the Hazaras have intensified significantly since the fall of Kabul.

This is Hazara Genocide! #StopHazaraGenocide pic.twitter.com/9OurpMs1r9

— Homira (@TheHomira) November 17, 2021