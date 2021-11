Η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει την Άρσεναλ για την Premier League μετά την επιστροφή από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και φαίνεται πως ο Κώστας Τσιμίκας πάει για βασικός κόντρα στους Κανονιέρηδες.

Ο έλληνας αμυντικός, που τα πήγε εξαιρετικά και με την εθνική ομάδα, επέστρεψε στο Μέρσεϊσαϊντ και όλα δείχνουν ότι θα είναι στο αρχικό σχήμα στο ματς με την Άρσεναλ.

Ο λόγος είναι πως ο Άντι Ρόμπερτσον τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Σκωτίας με τη Δανία, η ανησυχία είναι έκδηλη στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ με την κατάστασή του και τα πάντα θα εξαρτηθούν από τις επόμενες ημέρες.

Ο 27χρονος μπακ αποχώρησε από το ματς με τους Δανούς λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο και η συγκεκριμένη εξέλιξη αναστάτωσε τον Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Ρόμπερτσον θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Τσιμίκας θα είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του, ειδικά μετά την τρομερή σεζόν που πραγματοποιεί με τους Κόκκινους σε όσα παιχνίδια έχει αγωνιστεί.

Andy Robertson came off injured tonight for Scotland with what looked like a hamstring injury.

Thankfully, Kostas Tsimikas is performing brilliantly and ready to step up. pic.twitter.com/DXERVC0G17

— Watch LFC (@Watch_LFC) November 15, 2021