Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη γιαγιά «Θεοπούλα» από την άκρως επιτυχημένη σειρά «Παρά Πέντε»;

Η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, η οποία έγινε πασίγνωστη μέσα από τον ρόλο της Θεοπούλας, μίλησε προ ημερών για τη ζωή της και εξήγησε γιατί δεν μπορεί να ακούει τον όρο «πουλάω».

Η Έφη Παπαθεοδώρου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Τι λες τώρα» του MEGA από το χωριό της, την Tριχωνίδα Αγρινίου, όπου βρίσκεται.

«Εδώ γεννήθηκα το 1938 , και μέσα στον πόλεμο ανεβήκαμε στο βουνό. Τα πρώτα χρόνια τα πέρασα με τους αντάρτες πάνω», δήλωσε η ηθοποιός, αναπολώντας τα παιδικά της χρόνια.

Δείτε πώς είναι σήμερα η «Θεοπούλα» από το «Παρά Πέντε»

Την ενοχλεί ο όρος «πουλάω»

Η Έφη Παπαθεοδώρου είπε ότι την ενοχλεί ο όρος «πουλάω» στο θέατρο ή στην τηλεόραση.

«Τι είμαστε πατάτες ή ντομάτες; Δεν ντρέπονται να χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο; Πουλάς ένα προϊόν. Δεν είμαι προϊόν, είμαι καλλιτέχνης που πρέπει να μεταδώσω στους άλλους τις γνώσεις μου, να τους ανεβάσω από χαμηλά ψηλά. Είναι ντροπή να λέμε αυτό το πράγμα» σημείωσε.

Η Έφη Παπαθεοδώρου θυμάται τον ρόλο της Θεοπούλας στο «Παρά Πέντε» και την ατάκα που ακούγεται ακόμη και σήμερα «κόβεται το σεξ;». Ενοχλείται πλέον να τη ρωτούν γι’ αυτό συνεχώς.

«Τώρα τι να με ρωτάνε κάθε φορά ‘κόβεται το σεξ;’ Λέω, εμένα ρωτάς τη γριά αν κόβεται το σεξ; Tι να σου πει η γριά, αν δεν το ξέρεις εσύ;» ανέφερε.

Πού βρίσκεται σήμερα;

Στην τηλεόραση έχει συμμετάσχει μεταξύ άλλων στην παιδική σειρά Του Κουτιού τα Παραμύθια της ΕΡΤ και τη σειρά Δούρειος Ίππος του ΑΝΤ1. Παρόλη τη 40χρονη δραστηριότητά της, σημαντικό σταθμό στην καριέρα της αποτέλεσε η συμμετοχή της στη σειρά Στο Παρά 5, όταν η φίλη της Ειρήνη Κουμαριανού την πρότεινε για το ρόλο της Θεοπούλας.

Το 2005 συμμετείχε στις ελληνοαμερικανικές ταινίες Ένα μπλου τζιν για τέσσερις (The Sisterhood of the Traveling Pants) και Όπα! (Opa!), με την δεύτερη να γυρίζεται στην Πάτμο και άλλα ελληνικά νησιά. Την ίδια χρονιά συμμετείχε στην αγγλική τηλεταινία Η οικογένειά μου και άλλα ζώα (My family and other animals), που γυρίστηκε στην Κέρκυρα και προβλήθηκε από το BBC. Επίσης πρωταγωνίστησε στον 1ο Κύκλο της τηλεοπτικής σειράς Λατρεμένοι μου γείτονες. Το 2015 συμμετείχε στο ριμέικ της ελληνικής ταινίας «Οι γαμπροί της Ευτυχίας».

Τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στην σειρά της ΕΡΤ «Η Τούρτα της Μαμάς».