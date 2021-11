Ο Τζον Μπάιντεν, αφού πήρε τα υπογεγραμμένα παπούτσια από τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο, έγραψε στο twitter: «Ανυπομονώ να πάω μια βόλτα. Ήταν υπέροχο που σας φιλοξενήσαμε».

Το βίντεο που ανέβασε στο twitter ο πλανητάρχης δείχνει την επίσκεψη των Antetokounbros στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, με τον Greak Freak να λέει χαρακτηριστικά:

«Είναι μεγάλη μας τιμή να ερχόμαστε από την Ελλάδα και από μια μικρή γειτονιά όπως είναι τα Σεπόλια στο Λευκό Οίκο…»

Από την πλευρά του ο Μπάιντεν απάντησε: «Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Χαίρομαι που είστε και οι δύο εδώ…»

Can’t wait to take these out for a spin. Great to host you today, @Giannis_An34. pic.twitter.com/kfcSKAe7Cv

— President Biden (@POTUS) November 9, 2021