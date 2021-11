Ένας ηλεκτρολόγος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία δύο γυναικών το 1987, κακοποίησε σεξουαλικά πλήθος πτωμάτων σε νεκροτομεία νοσοκομείων, στη χειρότερη περίπτωση νεκροφιλίας στη βρετανική δικαστική ιστορία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ο Ντέιβιντ Φούλερ δήλωσε ένοχος για τη δολοφονία της τότε 25χρονης Γουέντι Νελ και της 20χρονης Καρολάιν Πιρς, σε δύο διαφορετικές επιθέσεις στο Τούνμπριτζ Γουέλς του Κεντ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, ο 67χρονος άλλαξε την κατάθεσή του κατά την εκδίκαση της υπόθεσής του, με το δικαστήριο να ακούει πως επιτέθηκε σεξουαλικά στις δύο αυτές γυναίκες αφότου τις είχε σκοτώσει.

Επιπλέον, ομολόγησε πως κακοποίησε σεξουαλικά πτώματα γυναικών στα νεκροτομεία των νοσοκομείων του Κεντ, του Σάσεξ, αλλά και του Τούμπριτζ Γουέλς όσο δούλευε εκεί.

David Fuller has today pled guilty to murdering two women in Tunbridge Wells in 1987.

He had earlier admitted 51 further charges relating to sexual offences, including the sexual assault of females at two mortuaries. https://t.co/XTXdNqIz40https://t.co/ekUg5QMq3Q pic.twitter.com/DqUz84Trg1

— Kent Police (UK) (@kent_police) November 4, 2021