Η 4χρονη, Κλίο Σμιθ, η οποία απήχθη από ένα κάμπινγκ στη Δυτική Αυστραλία πριν από περίπου δύο εβδομάδες περίπου, βρέθηκε ζωντανή και καλά στην υγεία της, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Καθισμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου με μια γρανίτα στο χέρι, η μικρή «Μαντλίν Μακάν της Αυστραλίας», όπως αποκαλούν τα διεθνή MME τη μικρούλα Κλίο Σμιθ χαμογελάει και πάλι.

Η Κλίο Σμιθ είχε εξαφανιστεί από κάμπινγκ, στο οποίο βρισκόταν με την οικογένειά της στην Δυτική Αυστραλία. Σημαντικές χερσαίες, θαλάσσιες και από αέρος έρευνες, στις οποίες μετείχαν περισσότεροι από 100 αστυνομικοί, είχαν ξεκινήσει αμέσως μετά την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το τετράχρονο κοριτσάκι έφτασε στο νοσοκομείο «σώο και αβλαβές» έπειτα από τη χθεσινή διάσωσή του.

Όπως έγινε γνωστό, η αστυνομία έκανε εχθές έφοδο σε ένα κλειδωμένο σπίτι στην παραθαλάσσια πόλη Καρνάρβον, που βρίσκεται σχεδόν 75 χλμ από το σημείο της αρπαγής της, έχοντας προηγουμένως λάβει πολύ σημαντικές πληροφορίες.

Η έφοδος πραγματοποιήθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα και οι αστυνομικοί βρήκαν την 4χρονη Κλίο μόνη της, σε ένα από τα δωμάτια. Όταν ένας από αυτούς τη σήκωσε στην αγκαλιά του και τη ρώτησε ποιο είναι το όνομά της, χρειάστηκε να επαναλάβει την ερώτησή του τρεις φορές μέχρι η μικρούλα να του δώσει τελικά την απάντηση. «Με λένε Κλίο», είπε το κοριτσάκι.

These are the moments immediately after 4-year-old Cleo Smith was found by police in Australia.

She’d been missing for nearly 3 weeks after disappearing from her family’s tent at a campsite.https://t.co/PEZmQBwaNc pic.twitter.com/NPOFhjqqQy

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) November 3, 2021