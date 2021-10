Η Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίζει να «τρελαίνει» κόσμο τον τελευταίο μήνα στην Championship. Η αγγλική ομάδα μετά το κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και την ειλημμένη απόφαση για αλλαγή προπονητή μεταμορφώθηκε και προελαύνει έχοντας 4 σερί νίκες. Από τις 21 Σεπτεμβρίου όταν και ανέλαβε τα ηνία της ομάδας ο Στιβ Κούπερ η Νότιγχαμ μετράει σε 5 ματς 4 νίκες και 1 ισοπαλία, με αποκορύφωμα φυσικά τη μυθική ανατροπή στο χθεσινό ματς με την Μπρίστολ Σίτι.

Η Νότιγχαμ βρέθηκε να χάνει μέχρι το 90+1 στο «Άστον Γκέιτ Στάντιουμ», ήταν κοντά στην πρώτη της ήττα μετά από έναν μήνα, ωστόσο έκανε τρομερή ανατροπή και με δύο γκολ στις καθυστερήσεις πήρε «χρυσό» τρίποντο με 2-1. Στο 90+1 ο Μάιτεν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ισοφάρισε σκαι ένα λεπτό αργότερα ο Λιλ Τέιλορ ολοκλήρωσε την ανατροπή, με τους οπαδούς των Άγγλων και τους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο να ξεσπούν σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες «τρελάθηκε» και όπως θα δείτε και στα βίντεο, επικρατεί παράνοια από το τεράστιο διπλό της Νότιγχαμ, που την έφερε στη 12η θέση με 17 βαθμούς μετά από 13 ματς, με την απόσταση που τη χωρίζει από την 6η θέση που οδηγεί στα πλέι-οφ να είναι μόλις 4 βαθμοί.

Η άφιξη του Στιβ Κούπερ μετά από δυο χρόνια στη Σουόνσι έφερε αέρα… αλλαγής στη Νότιγχαμ και έκτοτε μετράει μόνο θετικά αποτελέσματα και είναι στην καλύτερη κατάσταση και από τις 24 του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, μετά το ντεμπούτο του και την ισοπαλία με τη Μίλγουολ μετράει 4 νίκες, εκ των οποίων οι 3 εκτός έδρας, με τον κόσμο να είναι εκστασιασμένος από όσα βλέπει στον αγωνιστικό χώρο από την ομάδα του τον τελευταίο μήνα.

Τα πέντε ματς της Νότιγχαμ με τον Στιβ Κούπερ:

Νότιγχαμ – Μίλγουολ 1-1

Μπάρνσλεϊ – Νότιγχαμ 1-3

Μπέρμιγχαμ – Νότιγχαμ 0-3

Νότιγχαμ – Μπλάκπουλ 2-1

Μπρίστολ Σίτι – Νότιγχαμ 1-2

Δείτε βίντεο από την παράνοια της ανατροπής της Νότιγχαμ:

2 GOALS IN THE 90TH MINUTE, YOU REDSSSSSS #NFFC pic.twitter.com/6ycbL4SDeG

— Harvs 🌳🔴⚪️ (@Harvey_XCX) October 19, 2021