Σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από ακραίους καύσωνες, παρατεταμένη ξηρασία, εξαιρετικά καταστροφικές πυρκαγιές και λίγη βροχή και χιόνια, η Καλιφόρνια λέει το νερό… νεράκι.

Το τελευταίο έτος νερού, όπως ορίζεται η 12μηνη περίοδος από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, πέρασε και επίσημα στα χρονικά ως η πιο άνυδρη χρονιά από το 1924 και η δεύτερη χειρότερη από πλευράς βροχόπτωσης και χιονόπτωσης στη δυτική πολιτεία: την τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση και πολυπληθέστερη στις ΗΠΑ.

Πάνω από το 87% των εδαφών της αντιμετωπίζει σήμερα πολύ έντονη ή ακραία ξηρασία. Σχεδόν το ήμισυ κατατάσσεται στη χειρότερη κατηγορία.

Low Precipitation and High Evaporative Demand Hammered the Region this Past Water Year that was Already Reeling from Intense Drought

Σε ορισμένες πόλεις, όπως στο Σακραμέντο, στο Σαν Φρανσίσκο και στη Σάντα Μπάρμπαρα, δεν έπεσε φέτος ούτε το ήμισυ του μέσου ετήσιου όρου σε βροχή και χιόνι.

Κι αυτό μοιραία συνεπάγεται λιγότερα αποθέματα νερού, όπως στον ποταμό Κολοράντο, βασική πηγή για τη νότια Καλιφόρνια.

Σε όλες τις κύριες τεχνητές λίμνες της πολιτείας, εκτός από δύο, η στάθμη των υδάτων έχει πέσει πια κάτω από το μισό της χωρητικότητάς τους.

How serious is California drought? Check out these before and after pictures, taken only three years apart.#TiredEarth #WaterCrisis pic.twitter.com/dakv8VsSB7

— Rebecca Herbert (@RebeccaH2030) October 12, 2021