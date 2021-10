Ένας Σέρβος πυροβολήθηκε και έξι Κοσοβάροι αστυνομικοί τραυματίσθηκαν σήμερα, όταν η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει ένα πλήθος που είχε εχθρικές διαθέσεις, έπειτα από αστυνομικές επιδρομές εναντίον υπόπτων για λαθρεμπόριο στο βόρειο Κόσοβο, όπου ζει η σερβική μειονότητα.

Η αστυνομία του Κοσόβου ανακοίνωσε πως αστυνομικοί συνάντησαν αντίσταση στη Μιτρόβιτσα, ενώ πραγματοποιούσαν σήμερα επιχείρηση για την κατάσχεση προϊόντων λαθρεμπορίου σε αρκετές πόλεις.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως οι αστυνομικοί απάντησαν, όταν διαδηλωτές στη Μιτρόβιτσα έκαναν χρήση χειροβομβίδων και βομβίδων κρότου λάμψης εναντίον αστυνομικών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έξι αστυνομικοί τραυματίσθηκαν.

Η σερβική κρατική τηλεόραση έδειξε ανθρώπους να τρέχουν για να ξεφύγουν από τα δακρυγόνα και ένα όχημα να έχει πυρποληθεί. Μετέδωσε πως υπάρχουν τραυματίες.

Παρόμοιες συγκρούσεις αναφέρθηκαν στη γειτονική πόλη Ζβέτσαν.

Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, απηύθυνε έκκληση για τον άμεσο τερματισμό της βίας στο βόρειο Κόσοβο, προσθέτοντας πως όλα «τα ανοιχτά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπισθούν μέσω του διαλόγου, τον οποίο διευκολύνει η ΕΕ» ανάμεσα στο Βελιγράδι και την Πρίστινα.

«Μονομερείς και μη συντονισμένες ενέργειες, που δημιουργούν κίνδυνο για τη σταθερότητα, είναι απαράδεκτες», έγραψε ο Μπορέλ στο λογαριασμό του στο Twitter.

The violent incidents in the north of Kosovo need to stop immediately.

Unilateral and uncoordinated actions that endanger stability are unacceptable.

All open issues must be addressed through the EU-facilitated Dialogue. We are in contact with Belgrade and Pristina.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 13, 2021