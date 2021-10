Η Καλομοίρα, αν και ήταν το μεγάλο φαβορί για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Eurovision, τελικά δεν κατέθεσε την πρόταση της στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα όμως με αποκλειστικές πληροφορίες του okmag.gr, η Καλομοίρα δούλευε πυρετωδώς για τον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό από τον Ιούλιο. Από τα μέσα Αυγούστου που επέστρεψε στην Αμερική μέχρι σήμερα είχε έρθει τρεις τουλάχιστον φορές μυστικά από την Ουάσινγκτον στην Ελλάδα (ακόμα και για 48 ώρες) για να μπει στο στούντιο ηχογράφησης και να κάνει συναντήσεις με συνεργάτες αλλά και με την ΕΡΤ.

Όπως δηλώνουν άνθρωποι από την ομάδας της η ίδια αποφάσισε να μην καταθέσει τελικά την αίτηση για τον διαγωνισμό το πρωί της Κυριακής, της τελευταίας μέρας δηλαδή που μπορούσε κάποιος να υποβάλλει επίσημα την πρότασή του. Ο λόγος ήταν, όπως μαθαίνουμε, καθαρά συναισθηματικός, καθώς το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν άνθρωποι μέσα από τον κρατικό φορέα (όχι από το γραφείο τύπου) που την έκαναν να αισθανθεί ότι δεν στηρίζουν την επιλογή της και προτιμούσαν να προωθήσουν μια πιο φρέσκια και νεανική προσέγγιση, όπως πέρσι με τη Stefania -και όχι ίσως μια 36χρονη μητέρα τριών παιδιών. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως ο Σάκης Ρουβάς εκπροσώπησε την Ελλάδα με το This is our night στα 37 του χρόνια. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν επιβεβαιώνεται επίσημα ούτε από την πλευρά της ΕΡΤ ενώ και η πλευρά της Καλομοίρας μας αρνήθηκε πολύ ευγενικά να προβεί σε κάποιο σχόλιο πάνω στο θέμα.