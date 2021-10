Πιο ερωτευμένοι από ποτέ είναι η Λάουρα Νάργες και ο Χρήστος Σαντικάι. Το ζευγάρι προσπαθεί να περνά όσο περισσότερο χρόνο γίνεται μαζί και να απολαμβάνει μοναδικές στιγμές.

Μάλιστα, φαίνεται πως έκαναν πλέον και το επόμενο βήμα αφού ζουν κάτω από την ίδια στέγη, καθώς μοιράζουν τις μέρες πότε στο σπίτι του τραγουδοποιού και πότε σε αυτό της παρουσιάστριας.

Το περιβάλλον του ζευγαριού αναφέρει ότι στις συζητήσεις τους έχει ακουστεί και η λέξη «γάμος»

Τους τελευταίους τέσσερις μήνες άλλωστε είναι αχώριστοι και στις δημόσιες εμφανίσεις τους. Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές στη Ρόδο, όπου επιβεβαιώθηκε η σχέση τους μέσα από τις φωτογραφίες του περιοδικού ΟΚ!, δεν έχουν σταματήσει να κάνουν κοινές εξορμήσεις.

Ο φωτογραφικός φακός τους συνάντησε πρόσφατα στην πρεμιέρα του καλού τους φίλου, Νικηφόρου. Οι δυο τους πόζαραν χαμογεαστοί ενώ η Λάουρα Νάργες αποκάλυψε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Mega Καλημέρα»: «Η γνωριμία μου με τον Χρήστο Σαντικάι ξεκινάει από το So you think you can dance».

