Συναγερμός σήμανε στο Χιούστον του Τέξας, έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο.

Σύμφωνα με το NBC, ένας ύποπτος κρατείται από την αστυνομία, ενώ ο δράστης είναι πρώην μαθητής του σχολείου.

Οι Αρχές συστήνουν στους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή όπου βρίσκεται το σχολείο, στην οδό Άντερσον 4400, καθώς γίνονται έρευνες και για άλλους υπόπτους.

Η αστυνομία δέχθηκε κλήση για πυροβολισμούς στις 11:45 το πρωί, τοπική ώρα, στο σχολείο «YES Prep Southwest Secondary».

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τραυματίσθηκε ένας υπάλληλος του σχολείου, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμό μαθητών ή καθηγητών. Το σχολείο έχει εκκενωθεί.

