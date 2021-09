Η δικαστική μάχη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τον πατέρα της Τζέιμι Σπίαρς, για τον τερματισμό της κηδεμονίας της με τη διάσημη ποπ σταρ να δικαιώθηκε με το δικαστήριο να αποφασίζει κατά του πατέρα της.

Στο δικαστήριο της Τετάρτης (29/9) αποφασίστηκε ότι ο έλεγχος του μπαμπά της στη ζωή της ήταν «τοξικός» και η δικαστής ικανοποίησε το αίτημα του αμερικανίδας ποπ σταρ να τον απομακρύνει από διαχειριστή της περιουσίας της.

Η δικαστής του Ανώτερου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες, Μπρέντα Πένι, συμφώνησε ότι ήταν προς το συμφέρον της Μπρίτνεϊ να αναστείλει τον Τζέιμι Σπίαρς από τη νομική ρύθμιση που ελέγχει τη ζωή και τα χρήματα της διάσημης κόρης του τα τελευταία 13 χρόνια.

BREAKING: A judge has suspended Britney Spears’ father from the conservatorship that controls her life and money. https://t.co/P7AqyEsIJU — The Associated Press (@AP) September 29, 2021

Η τρέχουσα κατάσταση είναι αβάσιμη», είπε αφού άκουσε επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές. «Αντανακλά ένα τοξικό περιβάλλον που απαιτεί την αναστολή του Τζέιμς Σπιαρς.»

Η δικαστής ανακοίνωσε την απόφαση ενώ εκτός της δικαστικής αίθουσας υποστηρικτές του #FreeBritney διαδήλωναν υπέρ της αγαπημένης τους σταρ.

For the first time since 2008, Britney Spears will be without her father’s oversight, a Los Angeles judge has ruled, as the singer moves toward terminating her conservatorship altogether. https://t.co/10mdgixcAE — The New York Times (@nytimes) September 30, 2021

Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μάθιου Ρόζενγκαρττ ζήτησε από το δικαστήριο να διορίσει τον ορκωτό λογιστή Τζον Ζάμπελ ως προσωρινό συντηρητή στην περιουσία των 60 εκατομμυρίων δολαρίων της Μπρίτνεϊ, ενώ εργάζεται για τη διάλυση του συντηρητηρίου.

Η 39χρονοη ποπ σταρ δεν ήταν στην πολυαναμενόμενη ακρόαση, ωστόσο είχε καταθέσει για δυο ημέρες το καλοκαίρι, χαρακτηρίζοντας τη νομική ρύθμιση «καταχρηστική» και λέγοντας ότι είχε χρησιμοποιηθεί για να την «καταστρέψει» ζωή της τα τελευταία 13 χρόνια.

The conservatorship that has controlled the life of Britney Spears for 13 years neared a possible end after a judge suspended her father. The pop super-star said later that she was ‘on cloud 9 right now’ https://t.co/opTTKflUBH pic.twitter.com/Qba0vdGZwc — Reuters (@Reuters) September 30, 2021