Η Ατλέτικο Μαδρίτης κατάφερε να πάρει ένα τεράστιο «τρίποντο» στο Μιλάνο απέναντι στη Μίλαν, καθώς με γκολ του Λουίς Σουάρες στις καθυστερήσεις, επικράτησε με 2-1 και έφυγε με το διπλό.

Ένα γκολ, με το οποίο ο Ουρουγουανός κατάφερε να βάλει τέλος σε ένα απίστευτο αρνητικό σερί που είχε ο «πιστολέρο». Διότι, το συγκεκριμένο τέρμα, ήταν το πρώτο εκτός έδρας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μετά από σχεδόν έξι χρόνια!

Ο Σουάρες είχε να σκοράρει σε εκτός έδρας παιχνίδι στο Champions League από τον Οκτώβρη του 2015, όταν είχε βρει δίχτυα στο «Ολίμπικο», απέναντι στη Ρόμα.

Από τότε, ακολούθησαν 25 εκτός έδρας παιχνίδια χωρίς να σκοράρει ο Σουάρες!

SUAREZ’S FIRST AWAY UCL GOAL IN ALMOST 6 YEARS 🤯🤯 pic.twitter.com/oYdBXja6pN

Luis Suárez tonight scored his first away Champions League goal since September 2015 – via @WhoScored

— Get Spanish Football News (@GSpanishFN) September 28, 2021