Ο γερμανικός λαός «μίλησε» στις εκλογές της Κυριακής και σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) αναδεικνύονται νικητές της εκλογικής μάχης-θρίλερ, μπροστά από τη συντηρητική παράταξη της απερχόμενης καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU). Οι Πράσινοι καταγράφουν το υψηλότερο ποσοστό από ιδρύσεως του κόμματος, εξασφαλίζουν το 14,8% των ψήφων και αναδεικνύονται σε τρίτη δύναμη της Bundestag, της ομοσπονδιακής κάτω Βουλής.

Το κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) βελτιώνει τη θέση του, συγκεντρώνοντας το 11,5% των ψήφων. Το ξενοφοβικό, ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) πέφτει από την τρίτη στην πέμπτη θέση, με το 10,3% των ψήφων. Το κόμμα «Η Αριστερά» πέφτει στο 4,9%.

Αλλά πέρα από τη «μεγάλη ιστορία», το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, υπάρχει μια σειρά από μικρότερες «ιστορίες».

Το BBC ξεχωρίζει επτά πράγματα που μάθαμε από τις γερμανικές εκλογές.

Τα παραδοσιακά κόμματα της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις, αλλά αν δούμε τα δεδομένα των ηλικιών των ψηφοφόρων, εμφανίζεται μια ενδιαφέρουσα τάση.

Οι ψηφοφόροι κάτω των 30 ετών προτιμούσαν τους Πράσινους, στα αριστερά (22%), και τους φιλελεύθερους του FDP (20%) στα δεξιά, με μεγάλη διαφορά, σύμφωνα με το exit poll του Forschungsgruppe Wahlen.

Αντίθετα, οι άνω των 60 ετών, ψήφισαν την κεντροαριστερά (35%) και την κεντροδεξιά (34%). Μόνο το 9% ψήφισε τους Πράσινους και το 8% το FDP.

Επειδή όμως το μεγαλύτερο μέρος του εκλογικού σώματος είναι μεγαλύτερων ηλικιών, τα μεγάλα κόμματα της αριστεράς και της δεξιάς κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις.

