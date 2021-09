Ο Τζολίντι Ματόνγκο, ο οποίος είχε αναλάβει πριν από περίπου έναν μήνα νέος δήμαρχος του Γιοχάνεσμπουργκ, της μεγαλύτερης πόλης στη Νότια Αφρική, σκοτώθηκε σε τροχαίο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο Τζολίντι Ματόνγκο «πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Λενάσια το Σάββατο», ανέφερε το γραφείο του σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. Οι δύο σωματοφύλακες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο μαζί του έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η σοβαρότητα της κατάστασής τους δεν είναι σαφής.

It is sad to hear that the mayor of Johannesburg @matongo_jolidee has died in a car accident.

Matongo’s appointment was polarizing in some South African circles after he mentioned that his father was from Zimbabwe.

He is seen in this picture today with President Ramaphosa.

— Hopewell Chin’ono (@daddyhope) September 18, 2021