Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν όταν ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε την Παντελερία, ένα μικρό νησί της Ιταλίας στη Μεσόγειο, ανατρέποντας αυτοκίνητα και πλημμυρίζοντας παράκτιους δρόμους, ανακοίνωσαν οι αρχές και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε τον θάνατο ενός πυροσβέστη εκτός υπηρεσίας και ενός 86χρονου άνδρα, που ταξίδευαν οδικώς χθες το απόγευμα στο δημοφιλές τουριστικό νησί, που βρίσκεται νότια της Σικελίας.

Οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από την υπηρεσία πολιτικής προστασίας δείχνει πολλά αναποδογυρισμένα οχήματα και ένα κτίριο που έχει υποστεί ζημιές από ένα αυτοκίνητο που εξφενδονίστηκε στον αέρα.

Two killed as tornado rips through Italian island of Pantelleria https://t.co/GQWl97pnxc

— The Guardian (@guardian) September 10, 2021