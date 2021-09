Προς «συναινετικό διαζύγιο» οδεύουν ο ΝτιΆντρε Τζόρνταν και οι Πίστονς, με την ομάδα της Πολιτείας του Μίσιγκαν να βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον έμπειρο ψηλό, ώστε οι δύο πλευρες να λύσουν τη συνεργασία τους, όπως αναφέρουν πληροφορίες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εάν επιβεβαιωθούν μάλιστα όσα ακούγονται τις τελευταίες μέρες η μετακίνησή του στους Λέικερς μοιάζει πιο βέβαιη από ποτέ.

Όταν αυτό συμβεί ο ίδιος θα είναι ξανά ελεύθερος προκειμένου να επιλέξει εκείνος τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Την είδηση έκανε γνωστή ο Αμερικανός δημοσιογράφος Σαμς Χαράνια με ένα Tweet:

«Οι Πίστονς θα αφήσουν ελεύθεεο τον ΝτιΆντρε Τζόρνταν, επιτρέποντας του να βγει ξανά στην αγορά, όπως μου μεταφέρουν πηγές. Επίσης φαίνεται πως ο Τζόρνταν χάρισε 4 εκατομμύρια, για να βρεθεί η «φόρμουλα απεγκλωβισμού» του από το διετές συμβόλαιο αξίας 20 εκ;ατομμυρίων δολαριών με το οποίο δεσμεύεται» έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε εδώ τη δημοσίευση του Χαράνια:

The Detroit Pistons will waive DeAndre Jordan, allowing him to become a free agent, sources tell me and @JLEdwardsIII. Sources said Jordan is giving back $4M in a buyout of the remaining $20M on his deal.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 3, 2021