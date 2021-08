Οι Ταλιμπάν πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσημη συνέντευξη Τύπου στην Καμπούλ την Τρίτη μετά την ανακατάληψη της πόλης, δηλώνοντας ότι επιθυμούν ειρηνικές σχέσεις με άλλες χώρες και θα σεβαστούν τα δικαιώματα των γυναικών στο πλαίσιο του ισλαμικού νόμου.

Όσον αφορά τις γυναίκες, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν τόνισε ότι «σύμφωνα με τη Σαρία, δεσμευόμαστε για τα δικαιώματα των γυναικών. Οι αδελφές μας, οι γυναίκες μας θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, θα μπορούν να επωφεληθούν από τα δικαιώματά τους, θα μπορούν να έχουν δραστηριότητες σε διαφορετικούς τομείς και ευκαιρίες για εκπαίδευση, πρόσβαση στην υγεία».

Ακόμη πρόσθεσε ότι «η διεθνής κοινότητα μπορεί να έχει ανησυχίες, αλλά θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε όμως ότι δεν θα υπάρξουν διακρίσεις κατά των γυναικών, αλλά φυσικά σύμφωνα με τους νόμους που έχουμε».

Σχετικά για το εάν οι γυναίκες θα μπορούν να εργάζονται τα ΜΜΕ η απάντηση ήταν πως οι γυναίκες μπορούν να εργάζονται βάσει των νόμων της Σαρία, ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα πει η νέα κυβέρνηση.

Την ίδια στιγμή που οι Ταλιμπάν παραχωρούσαν συνέντευξη Τύπου, μια μικρή ομάδα γυναικών είχε βγει στους δρόμους διαμαρτυρόμενες κατά των Ταλιμπάν.

Παράλληλα, διαδήλωναν για το δικαίωμά τους στη μόρφωση, την εργασία και την πολιτική.

These brave women took to the streets in Kabul to protest against Taliban. They simplify asking for their rights, the right to work, the right for education and the right to political participation.The right to live in a safe society. I hope more women and men join them. pic.twitter.com/pK7OnF2wm2

