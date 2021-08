Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο συνεχίζουν να μας προσφέρουν εντυπωσιακές αθλητικές στιγμές. Όπως είναι φυσικό στην Ελλάδα, πρώτο θέμα είναι η επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό του μήκους, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο στο τελευταίο άλμα του.

Στα διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης πολλοί είναι εκείνοι που εξυμνούν την Σιφάν Χασάν. Η γεννημένη στην Αιθιοπία αθλήτρια που αγωνίζεται με τα χρώματα της Ολλανδίας, έκανε ένα απίστευτο comeback στα προκριματικά των 1.500 μέτρων. Η 28χρονη αθλήτρια μετά από σύγκρουση στον τελευταίο γύρο, έπεσε. Στη συνέχεια, όχι απλά σηκώθηκε, αλλά κέρδισε και την κούρσα.

Όπως ήταν φυσικό μετά τη νίκη της έπειτα από το ατύχημα στην κούρσα, το Twitter γέμισε με επαινετικές αναρτήσεις για το πείσμα της να συνεχίσει τον αγώνα και να καταφέρει να τον κερδίσει για να περάσει στον τελικό. Να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη αθλήτρια στοχεύει να πάρει τρία χρυσά στα 1500 μέτρα, στα 5.000 μέτρα και στα 10.000 μέτρα.

Dutch star Sifan Hassan (who is attempting to win gold in the 1,500, 5K and 10K) falls just before the bell in the first round of the women’s 1,500m.

BUT…she gets back up and wins her heat in 4:05.17.

WHAT?! #TokyoOlympics pic.twitter.com/riUa5sjZxJ

— Chris Chavez (@ChrisChavez) August 2, 2021