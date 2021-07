Είναι ο πρωταθλητής του NBA. Ο απόλυτος σταρ του παγκοσμίου μπάσκετ και του παγκοσμίου αθλητισμού γενικότερα! Και ό,τι αγγίζει γίνεται χρυσάφι. Ο λόγος για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο φυσικά.

Η καλύτερη διαφήμιση για μία εταιρεία, για ένα κατάστημα κλπ. είναι ο Greek Freak! Ειδικά αυτή την περίοδο που ακόμα είναι νωπή η κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Μιλγουόκι Μπακς. Μεγαλύτερο παράδειγμα γι’ αυτό δεν υπάρχει από εκείνο της αλυσίδας fastfood Chick-Fil-A.

Ο Giannis, λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του NBA και έχοντας μαζί του τις κούπες, πήγε στο συγκεκριμένο κατάστημα για να φάει κοτόπουλο. Συγκεκριμένα, αγόρασε 50 κομμάτια κοτόπουλου. Τα καταστήματα της αλυσίδας που προαναφέραμε είναι πολύ γνωστά στις ΗΠΑ για δύο λόγους. Πρώτον για το φαγητό τους και δεύτερον για το γεγονός ότι δεν έχουν ανοίξει ποτέ Κυριακή. Τώρα, έγιναν ακόμη πιο διάσημα λόγω του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Γιατί; Διότι μέσα σε λίγες μόνο ώρες η αξία της εταιρείας «εκτοξεύτηκε» κατά 300.000 δολάρια. Για την ακρίβεια κατά 294,8 χιλιάδες δολάρια! Συνολικά προέκυψαν 47 διαφορετικά βίντεο, τα οποία έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Ενώ έγιναν 36.3 εκατομμύρια αναπαραγωγές των βίντεο του Έλληνα σταρ. Με λίγα λόγια; Τα social media πήραν… φωτιά! Όπως και η αξία της εταιρείας…

Not exactly 50, but @Giannis_An34‘s drive-through video generated 47 posts across Twitter, Facebook and IG. The 36.3M impressions earned @ChickfilA $294.8K in brand value. https://t.co/r3Uq2M919s

— MVP (@MVPindex) July 22, 2021