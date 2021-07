Το Μιλγουόκι γιορτάζει μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Γιάννη και την παρέα του, με τους πανηγυρισμούς να μην λένε να κοπάσουν.

Καθ’ όλη την διάρκεια των τελικών κυριαρχούσε το σύνθημα «Bucks in Six» στα χείλη των οπαδών των Μπακς, με τους παίκτες της ομάδας να τους δικαιώνουν πλήρως.

Για αυτό τον λόγο, ο κυβερνήτης του Ουισκόνσιν, Τόνι Έβερς, αποφάσισε να μετονομάσει σε «Bucks In Six Day» την 22η μέρα του Ιουλίου, προκειμένου να τιμήσει την ιστορική αυτή επιτυχία.

Από σήμερα αυτό είναι και επίσημο, κάτι που πιστοποιεί το σχετικό έγγραφο που βγήκε στο φως της δημοσιότητας.

It’s officially “Bucks in six day” in Wisconsin, per ⁦@GovEvers⁩ pic.twitter.com/oVqkleGsLx

— Matt Smith (@mattsmith_news) July 22, 2021