Τη νέα φανέλα για τη σεζόν που έρχεται και παραπέμπει σε ιστορικές στιγμές, γνωστοποίησε η Μάντσεστερ Σίτι που σε αρκετούς θα θυμίζει εκείνη που φόραγαν οι «πολίτες» τη σεζόν 2011-2012.

Τότε ήταν που πήγαν για πρώτη φορά στη «γη της επαγγελίας». Σε ένα σκληρό μπραντ ντε φερ με τη μισητή συμπολίτισσα Γιουνάιτεντ οι δυο τους διεκδίκησαν το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Στην τελευταία αγωνιστική λυτρώθηκαν με το «χρυσό» γκολ του Σέρχιο Αγκουέρο, που αποτελεί πλέον μέλος της Μπαρτσελόνα, κόντρα στην ΚΠΡ.

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, αυτή η επική στιγμή εκείνης της ιστορικής σεζόν για την μπλε πλευρά του Μάντσεστερ θα μένει χαραγμένη στις μνήμες των οπαδών. Η Σίτι ασφαλώς το ξέρει κι επέλεξε φανέλα που θυμίζει εκείνη που φορούσε 10 χρόνια πριν, σε αυτό το ορόσημο του συλλόγου.

Manchester City have just revealed this new home kit for the 2021/22 season.

It’s inspired by that late, late Sergio Aguero goal in 2012 to seal a first ever Premier League title! 🏆

Thoughts?

📸 @ManCity #beINPL pic.twitter.com/95PxzNENeH

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 14, 2021