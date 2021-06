Κτίριο έντεκα ορόφων κατέρρευσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης κοντά στην παραλία του Μαϊάμι, στην πολιτεία της Φλόριντα των ΗΠΑ.

Φωτογραφίες και βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν άνδρες της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στα συντρίμμια.

Το περιστατικό έχει επιβεβαιωθεί από τις τοπικές αρχές, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες πέραν του ότι στο σημείο επιχειρούν άνδρες της Πυροσβεστικής. Διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν ότι υπάρχουν φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών και εγκλωβισμών.

#MDFR is on scene of a partial building collapse near 88 Street & Collins Avenue. Over 80 MDFR units including #TRT are on scene with assistance from municipal fire departments. Updates will be provided on Twitter as they become available.

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 24, 2021