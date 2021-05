Με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συγκροτείται η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας που συστάθηκε με τον ν. 4780/2021 (Α΄ 30), στο πλαίσιο της εφαρμογής του συνολικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα άτομα με αναπηρία, και αποτελείται από δώδεκα μέλη, ως εξής:

Επιστήμονες εγνωσμένου κύρους

α) έξι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους σε τομείς που έχουν σχέση με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Αρχής ή πολίτες των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τις τέχνες, τον αθλητισμό, την εργασία, την επιχειρηματικότητα και την ενημέρωση, εκ των οποίων τρεις είναι άτομα με αναπηρία, ένας ορίζεται ως Πρόεδρος και ένας ως Α’ Αντιπρόεδρος,

β) έναν επιστήμονα εγνωσμένου κύρους σε τομείς που έχουν σχέση με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Αρχής, που επιλέγεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ως Β’ αντιπρόεδρος,

γ) έναν εκπρόσωπο της Ε.Σ.Α.μεΑ.,

δ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος,

ε) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,

στ) τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και

ζ) τον Συνήγορο του Πολίτη ή βοηθό Συνήγορο που ορίζεται από τον ίδιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού στη θέση του προέδρου της Αρχής, τοποθετείται, μετά από θετική γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, ο Δρ. Κωνσταντίνος Στεφανίδης, καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Α΄ αντιπρόεδρος της Αρχής ορίζεται η Δρ. Ελευθερία Μπερνιδάκη – ‘Αλντους, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, και Β΄ Αντιπρόεδρος η κ. Μαρίλυ Χριστοφή, Τοπογράφος Μηχανικός, Εμπειρογνώμων προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία.

Ακολουθούν η σύνθεση της Αρχής και τα σύντομα βιογραφικά των μελών της:

1. Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Στεφανίδης

2. Α΄ Αντιπρόεδρος: Ελευθερία Μπερνιδάκη – ‘Αλντους

3. Β΄ Αντιπρόεδρος: Μαρίλυ Χριστοφή

4. Γεώργιος Αγγελόπουλος

5. Ευγενία Λειβαδάρου

6. Έλενα Σουκάκου

7. Ευαγγελία Χρυσικού

8. Ιωάννης Βαρδακαστάνης, εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ.

9. Γεώργιος Αυγουστίδης, εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος

10. Γεράσιμος Φεσσιάν, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

11. Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

12. Καλλιόπη Λυκοβαρδή, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Βιογραφικά

Ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ), του οποίου διετέλεσε Διευθυντής (2004-2016) και ιδρυτής και Επικεφαλής (από το 1989) του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή (Human – Computer Interaction) και (από το 2004) του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης (Ambient Intelligence). Είναι ένας από τους πρωτοπόρους στο επιστημονικό πεδίο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή και έχει αναγνωριστεί διεθνώς η καθοριστική συνεισφορά του στον τομέα της «Σχεδίασης για Όλους» (Design for All) και της «Καθολικής Πρόσβασης» (Universal Access).

Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος σε περισσότερα από 150 χρηματοδοτούμενα έργα και έχει δημοσιεύσει πάνω από 600 άρθρα. Έχει επιμεληθεί εγχειρίδια για την Καθολική Πρόσβαση και Λευκές Βίβλους για μια «Κοινωνία της Πληροφορίας για Όλους». Είναι ο ιδρυτής (το 2000) και αρχισυντάκτης του «International Journal Universal Access in the Information Society» και αρχισυντάκτης (από το 2016) του «International Journal of Human-Computer Interaction».

Είναι μέλος του Τομέα Πληροφορικής της Academia Europaea και Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης. Έχει διατελέσει εθνικός εκπρόσωπος σε επιτροπές διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των ΤΠΕ και ειδικότερα για άτομα με αναπηρία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ENISA, συντονιστής της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του νόμου για την έρευνα και καινοτομία (ν. 4310/2014) και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας.

Ίδρυσε και προέδρευσε (1995-2006) του ERCIM Working Group ‘User Interfaces for All’, του Διεθνούς Επιστημονικού Φόρουμ Information Society for All (1997-2000) και του Διεθνούς Θεματικού Συνεδρίου Universal Access in Human – Computer Interaction. Έχει συνεισφέρει σε πολλές διεθνείς και εθνικές πρωτοβουλίες για θέματα ηλεκτρονικής προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία. Ήταν ένας από τους συνιδρυτές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας (EDeAN) και είχε συμμετάσχει στις αρχικές προσπάθειες για τη δημιουργία των οδηγιών προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό.

Η Ελευθερία Μπερνιδάκη – ‘Αλντους είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Johns Hopkins και Ομότιμος Καθηγήτρια του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας (Deree). Ως καθηγήτρια κλασσικής φιλολογίας και αρχαίας ιστορίας, έχει διδάξει στα εξής πανεπιστήμια των ΗΠΑ: The Johns Hopkins University, (Βαλτιμόρη), Oberlin College (Οχάϊο), Creighton University (Νεμπράσκα). Στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδας κατείχε την Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Ελευθέριος Βενιζέλος και σήμερα διατελεί Σύμβουλος Προέδρου για Θέματα Ισότητας και Ίσων Ευκαιριών. Η Ελευθερία Μπερνιδάκη – ‘Αλντους διέπρεψε στις σπουδές της στα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ: The Johns Hopkins University (Διδακτορικό-Ph.D και Μεταπτυχιακό-Μ.Α. στην Κλασική Φιλολογία και Αρχαία Ιστορία), The University of Rochester (Μεταπτυχιακό-Μ.Α. στην Ευρωπαϊκή Ιστορία και Προπτυχιακό-Β.Α. στην Ιστορία και Κλασσική Φιλολογία). Όλες οι σπουδές της έγιναν με πλήρεις υποτροφίες από τα Πανεπιστήμια. Έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεία, μεταξύ των οποίων το Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών (1997), υποτροφία για έρευνα διδακτορικής διατριβής από το Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, υποτροφία για τη διδακτορική διατριβή της από το διεθνούς φήμης Ίδρυμα Woodrow Wilson των ΗΠΑ. Το θέμα της διδακτορικής της διατριβής είναι «Η τυφλότητα στον πολιτισμό του φωτός, η περίπτωση του Οιδίποδα επί Κολωνώ του Σοφοκλή». Με το ίδιο θέμα δημοσίευσε και το βιβλίο «Blindeness in a Culture of Light Especially the Case of Oedipus at Colonus of Sophocles» που εξετάζει τις αντιλήψεις περί τυφλότητας στην αρχαία Ελλάδα και εκδόθηκε από τον διεθνή, ακαδημαϊκό εκδοτικό οίκο Peter Lang. Το ενδιαφέρον της στο θέμα είναι προσωπικό και επιστημονικό. Η ίδια είναι τυφλή από ηλικίας τριών ετών. Διετέλεσε Βουλευτής Επικρατείας Ν.Δ. (Μάρτιος 2004 – Σεπτέμβριος 2007) και κατά τη διάρκεια της θητείας της ήταν ενεργό Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ) και Πρόεδρος της Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση των Προβλημάτων που Απασχολούν τα ‘Ατομα με Αναπηρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η ανωτέρω Επιτροπή συνέταξε Έκθεση (2006) για τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία είχε την υποστήριξη όλων των μελών της Επιτροπής. Αυτή η ‘Έκθεση περιέχει τεκμηριωμένη καταγραφή των προβλημάτων, αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυσή τους. Πολλές από αυτές τις προτάσεις υλοποιούνται από τα Υπουργεία που εμπλέκονται στα θέματα αναπηρίας. Σημαντικό παράδειγμα υλοποίησης των προτάσεων αυτών είναι ο νόμος για την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» (ν. 3699/2008), που για πρώτη φορά θεσπίζει την υποχρεωτικότητα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής για την Αναπηρία και ως μέλος της επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και του ΕΣΥΠ, η Ελευθερία Μπερνιδάκη – ‘Αλντους εργάστηκε για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των Μ.Μ.Ε. για θέματα αναπηρίας και πολιτισμού και για τις μεταρρυθμίσεις στην παιδεία. Έχει εργαστεί για τη διεκδίκηση ίσων ευκαιριών και την άρση των διακρίσεων για τους πολίτες με αναπηρία, τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην κοινωνική ζωή και την προσβασιμότητα σε όλους τους τομείς, ώστε να ασκούν ισότιμα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει δραστηριοποιηθεί ενεργά μέσα από επιστημονικούς συνδέσμους και επιτροπές, πανεπιστημιακές επιτροπές και συλλόγους, σωματεία και συνδέσμους του αναπηρικού κινήματος.

Η Μαρίλυ Χριστοφή είναι Τοπογράφος Μηχανικός, Εμπειρογνώμων προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία. Αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1977 και έκτοτε εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα και τα ΕΛΤΑ ΑΕ ως Τοπογράφος Μηχανικός μέχρι το 2011. Το διάστημα 2001-2004 εργάστηκε στην ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ «ΑΘΗΝΑ 2004 ΑΕ» ως Υπεύθυνη Έργου (Διευθυντής Τομέα) παρακολούθησης των αθλητικών εγκαταστάσεων Παραολυμπιακών Αγώνων και της προσβασιμότητας των ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων. Από το 2011 εργάζεται ως αυτοαπασχολούμενη μηχανικός, εμπειρογνώμων προσβασιμότητας. Ασχολείται με την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών), των υπηρεσιών, αγαθών και διαδικασιών από το 1988 οπότε και συμμετείχε στις Ομάδες Εργασίας του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ για τη σύνταξη των βασικών εθνικών προδιαγραφών σχεδιασμού για άτομα με αναπηρία «Σχεδιάζοντας για Όλους», που ισχύουν έκτοτε μέχρι σήμερα. Συμμετείχε και συμμετέχει σε πλήθος επιτροπών και ομάδων εργασίας Υπουργείων και λοιπών φορέων για θέματα προσβασιμότητας και αναπηρίας. Συνεργάζεται με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και συμμετέχει σε ομάδες εμπειρογνωμόνων του European Disability Forum. Έχει συμμετάσχει με παρουσιάσεις και εισηγήσεις σε πλήθος εθνικών και ευρωπαϊκών συνεδρίων και ημερίδων, σε προγράμματα και έργα σχετικά με την προσβασιμότητα και την αναπηρία, καθώς και -ενδεικτικά- στη σύνταξη του εθνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1439 «Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία – Απαιτήσεις και συστάσεις», της σχετικής ΤΠ 1449 και του αντίστοιχου Κανονισμού για την καθιέρωση του Ελληνικού Σήματος Προσβασιμότητας, του τεύχους «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Επιτροπή Προσβασιμότητας, 2020), του τεύχους «Οδηγός για προσβάσιμες διαδρομές στη φύση» (ΕΣΑμεΑ, 2019), της «Μεθοδολογίας ελέγχου προσβασιμότητας δημοσίων υπηρεσιών και υποδομών» (Υπουργείο Εσωτερικών, 2009) και λοιπών εργαλείων και τεχνικών κειμένων. Έχει στο ενεργητικό της δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε συγγραφή σχετικών βιβλίων και εγχειριδίων, καθώς και σε εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα ενημέρωσης ατόμων με αναπηρία, στελεχών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μηχανικών κ.λπ., σχετικά με την αναπηρία και την προσβασιμότητα.

Ο Γεώργιος Αγγελόπουλος είναι Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Υλικών και Μεταλλουργίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, με αντικείμενο «Τεχνολογία Υλικών. Μεταλλουργικές Διεργασίες Υψηλών Θερμοκρασιών». Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Πρυτάνεως Πανεπιστημίου Πατρών Φοιτητικής Μέριμνας και Υποδομών, Ενέργειας και Αειφορίας (2014-2020), καθώς και Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας (2017-2019). Ήταν υπεύθυνος για τη δημιουργία και οργάνωση της νέας πανεπιστημιακής υποδομής «Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, ‘Ατομα με Ειδικές Ανάγκες», η οποία έλαβε πρόσφατα και νομική υπόσταση εντασσόμενη στον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά σε θέματα αξιοποίησης παραπροϊόντων, διεργασιών σε δομικά κεραμικά, τσιμέντων, γεωπολυμερών, πυρομεταλλουργικών διεργασιών, επιφανειακών, θερμικών, θερμοχημικών κατεργασιών μετάλλων, καθώς και μοντελοποίησης διεργασιών και θερμοχημικών προσομοιώσεων. Το έργο του συνοψίζεται σε περισσότερες των 200 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και ανακοινώσεις σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια. Είναι Πρόεδρος του Ενδοπανεπιστημιακού Πανελλήνιου Δικτύου «Δίκτυο Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Αξιοποίησης Αποβλήτων» και έχει χρηματίσει Συντονιστής της Επιτροπής Αειφορίας του Πανεπιστημίου Πατρών που έλαβε την ανώτατη διάκριση,»worth of merit», στη διεθνή αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες στον τομέα της βαριάς βιομηχανία, έχει πραγματοποιήσει σημαντικό αριθμό πραγματογνωμοσυνών, ιδιαίτερα στον τομέα αστοχίας μεταλλικών υλικών και έχει διατελέσει μέλος οργανωτικών ή/και επιστημονικών επιτροπών Διεθνών ή Εθνικών Συνεδρίων. Διετέλεσε μέλος της Executive Committee στην επιτροπή F7 «Surface Characteristics» της κοινοπραξίας ‘Ανθρακα και Χάλυβα καθώς και σύμβουλος φοιτητών στα προγράμματα Placement Erasmus-Socrates, Leonardo κλπ. Είναι μέλος επιστημονικών εταιριών και διεθνών επιτροπών, όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η American Society of Metals, η Ελληνική Κεραμική Εταιρία, η Ελληνική Μεταλλουργική Εταιρία, η μη κερδοσκοπική Εταιρεία Αξιοποίησης Βιομηχανικών Παραπροϊόντων καθώς και η European Ceramic Society. Διαθέτει διπλώματα ευρεσιτεχνίας «EU patent application 1260289» και «Process for Patent 20070100393″.

Η Ευγενία Λειβαδάρου εργάζεται ως μηχανικός νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στην εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια. Το αντικείμενο εργασίας της είναι ο συντονισμός και η διαχείριση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, καθώς και η συμμετοχή στη χάραξη της στρατηγικής για τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις τεχνολογίες υδάτινων πόρων. Στην πορεία της καριέρας της μετακόμισε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο, απέκτησε δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο στα οικονομικά των υποδομών και στη συνέχεια εκπόνησε το διδακτορικό της στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Θεωρητικής Φυσικής. Κάνοντας έρευνα στις πατέντες για πράσινες τεχνολογίες ταξίδεψε σε Αμερική, Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία και είχε την τύχη να συνεργαστεί με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς ερευνητές. Έχει δεκαπέντε και πλέον χρόνια εμπειρίας σε θέματα υποδομών, προσβασιμότητας, διαχείρισης φυσικών πόρων και πράσινης ενέργειας. Έχει εργαστεί σε έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Έχει ασχοληθεί με θέματα προσβασιμότητας στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εργάστηκε στη Γενική Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη σε πιστοποιήσεις προσβασιμότητας και στην καταγραφή των ενεργειών κοινωνικής ενσωμάτωσης εντός των οργάνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Unicef, UNDP, UN Women, UN Environment κ.α.).

H Έλενα Σουκάκου είναι Επίτιμη Επιστημονική Συνεργάτης (Honorary Research Fellow) στη Σχολή Επιστημών της Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου του Roehampton, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ακαδημαϊκή και ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζεται στην προσχολική εκπαίδευση και συγκεκριμένα, στην ενταξιακή εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία, στις βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές, την αξιολόγηση της ένταξης και την υποστηρικτική δομή (μοντέλα δια βίου εκπαίδευσης), που αποσκοπεί στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των συνδεόμενων με αυτήν μαθησιακών αποτελεσμάτων για όλα τα παιδιά. Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας). Έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Μ.Α. από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια των Η.Π.Α. (Early Childhood Special Education, Teachers College, Columbia University), διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στη Μεγάλη Βρετανία (D.Phil. in Education, Department of Education, Oxford University) και μεταδιδακτορικό τίτλο σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (Post Doctoral Research Program, Frank Porter Graham (FPG) Child Development Institute, University of North Carolina). Εν συνεχεία, εργάστηκε στο Λονδίνο ως Senior Lecturer, ερευνήτρια, και σύμβουλος εκπαιδευτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Roehampton. Έχει εργαστεί για περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια στον τομέα της προσχολικής ένταξης και στην ειδική εκπαίδευση ως ερευνήτρια, εκπαιδευτικός-ειδική παιδαγωγός, και σύμβουλος εκπαιδευτικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα. Είναι συγγραφέας του Inclusive Classroom Profile (ICP), μιας καινοτόμου κλίμακας αξιολόγησης βέλτιστων ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών, που αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της ενταξιακής εκπαίδευσης. Για την έρευνα και το έργο της σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης ICP, βραβεύτηκε το 2013 με το Distinguished Early Career Award of the Early Education and Child Development από το American Education Research Association. Η Έλενα Σουκάκου είναι μέλος του National Inclusion Institute του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, του International Early Childhood Environment Rating Scales (ERS) Network και του Division of Early Childhood, Council for Exceptional Children στις Η.Π.Α. Είναι συγγραφέας μεγάλου αριθμού επιστημονικών εργασιών και κεφαλαίων βιβλίων.

Η Ευαγγελία Χρυσικού είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στο Bartlett Faculty of the Built Environment, University College London (UCL) και Ιδρύτρια και Διευθύντρια του MSc Healthcare Facilities. Πρόκειται για το μοναδικό διεθνώς αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον προγραμματισμό μονάδων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και της προσβασιμότητας στις υποδομές για ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένους. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και προγραμματισμό, διοίκηση και σχεδιασμό μονάδων υγείας στο Medical Architecture Research Unit. Είναι από τους ελάχιστους ακαδημαϊκούς διεθνώς που ερευνά εγκαταστάσεις υγείας, με PhD από το Bartlett, UCL με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση και Marie Curie H2020 Individual Fellowship της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασχολείται ενεργά με τη χάραξη πολιτικής στην υγεία με έμφαση στην προσβασιμότητα, την αρχιτεκτονική για ευπαθείς ομάδες και τη σχέση χώρου και δημόσιαs υγείαs. Έχει διατελέσει Συντονίστρια στο European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIPonAHA). Είναι Αντιπρόεδρος του τμήματος Urban Health του European Public Health Association. Συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις της Ιαπωνίας και του Περού για θέματα δημόσιαs υγείαs και υποδομών υγείας και πρόνοιας και την πρόσβαση και προσβασιμότητα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη. Έλαβε διεθνή βραβεία για τo αρχιτεκτονικό και ερευνητικό της έργο σχετικά με την υγεία και την προσβασιμότητα (Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Αυστραλία, Αυστρία και Αγγλία). Η έρευνά της εκτείνεται από την Ευρώπη, την Ιαπωνία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία έως το Ισραήλ, το Κατάρ και τη Νέα Ζηλανδία, με την υποστήριξη φορέων όπως τo Βρετανικό Συμβούλιο, το Great Britain Sasakawa Foundation, η Royal Society of New Zealand και το Horizon 2020.

Εκπόνησε τη μελέτη των κτιριολογικών προδιαγραφών Μονάδων Ψυχικής Υγείας της Ελλάδας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. Έχει συγγράψει δύο βιβλία σε θέματα υποδομών για ευπαθείς ομάδες, 31 επιστημονικά άρθρα και 50 δημοσιεύσεις. Είναι συντάκτης, κριτής, ενεργό μέλος πολλών επαγγελματικών και επιστημονικών ενώσεων και ομιλήτρια στο TED-MED.

Ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης είναι Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), της τριτοβάθμιας κοινωνικής και συνδικαλιστικής οργάνωσης εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Είναι μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος (ΟΚΕ) και της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum) που εκπροσωπεί άνω από 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία. Ως Πρόεδρός του συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις στα Ηνωμένα Έθνη (2003-2006) για την κατάρτιση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Από το 2010 εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή-ΕΟΚΕ (EESC). Είναι μέλος της Ομάδας III-«Ευρώπη της Πολυμορφίας». Από το 2015 είναι Αντιπρόεδρος της Ομάδας ΙΙΙ της ΕΟΚΕ και από το 2020 είναι ένας εκ των Αντιπροέδρων του Τμήματος «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή» και Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης «Euromed». Πρωτοστάτησε στην ίδρυση της «Ομάδας για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία», στην οποία υπήρξε Πρόεδρος (2013-2015). Σήμερα είναι μέλος αυτής. Συνέβαλε στη συμμετοχή της ΕΟΚΕ (2016-2019) στην Ετήσια Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των κρατών που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αναδεικνύοντάς την σε πρωτοπόρο θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ως εισηγητής έχει γνωμοδοτήσει για σημαντικές πρωτοβουλίες: διαρθρωτικά ταμεία, ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, βιώσιμη ανάπτυξη, θεματολόγιο 2030 ΟΗΕ. Αυτήν την περίοδο εισηγείται δύο γνωμοδοτήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία. Είναι Ταμίας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Ατόμων με Αναπηρία (International Disability Alliance) που εκπροσωπεί σχεδόν ένα δισεκατομμύριο άτομα με αναπηρία, υπήρξε δε Αντιπρόεδρος (2010-2012) και Πρόεδρος (2012-2014) αυτής. Είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπής της Οργάνωσης «Κοινωνία των Πολιτών στην Ευρώπη» (Civil Society in Europe) που αποτελείται από 28 ευρωπαϊκά δίκτυα οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Ο Γεώργιος Αυγουστίδης υπήρξε υπάλληλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης μέχρι το 1997, οπότε ύστερα από τροχαίο ατύχημα, κατέστη τετραπληγικός, συνεπεία κακώσεως νωτιαίου μυελού. Από το 2000 ενεγράφη μέλος του Παραρτήματος Μακεδονίας – Θράκης του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών (Πα.Σ.Πα.), ενώ το 2007 ανέλαβε υπηρεσίες για πρώτη φορά ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου. Το 2010 εξελέγη Πρόεδρος του Πα.Σ.Πα. Μακεδονίας – Θράκης, θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα. Το 2011 εξελέγη μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), καθώς και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων (ΕΟΚΑ). Παράλληλα, την ίδια χρονιά ανέλαβε καθήκοντα ως τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ανάπτυξης Πολιτισμού Προσαρμοσμένου Αθλητισμού (ΚΑΠΠΑ 2000). Το 2017 τοποθετήθηκε ως μέλος του Τμήματος Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΕΕΦΙΑΠ). Έναν χρόνο αργότερα (2018) ορίσθηκε ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού (ESCIF). Την ίδια χρονιά ανέλαβε χρέη Προέδρου της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Το 2019 συμμετείχε ως μέλος του Παγκόσμιου Φορέα «DAY FOR TOMORROW», με έδρα τις ΗΠΑ, που μελετά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων στα άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες. Ακολούθως, το 2019, ορίσθηκε αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΚΠΠΚΜ), ενώ το 2021 του ανατέθηκαν καθήκοντα ως τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου χρηστών του Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). Την περίοδο 2004 έως 2007 υπήρξε αθλητής μπότσια (boccia) με πλήθος διακρίσεων. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων και ημερίδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέματα που αφορούν στην πρόσβαση, στην ποιότητα ζωής, στη φυσική ιατρική και αποκατάσταση και στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Ο Γεράσιμος Φεσσιάν είναι προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2002 έως το 2020 ήταν εργαζόμενος στον Δήμο Πατρέων ως υπεύθυνος λειτουργίας του Γραφείου Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Τον Αύγουστο του 2015 ανέλαβε τον συντονισμό της Ομάδας Έργου «ΠΑΤΡΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΠΟΛΗ 2020». Έχει διατελέσει Διαμερισματικός Σύμβουλος στο Κεντρικό Διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων (2002-2005). Επίσης έχει υπηρετήσει ως Νομαρχιακός Σύμβουλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας (2006-2010), και ειδικότερα από 7.1.2009 έως και 31.12.2010 με απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας ήταν Αντινομάρχης Αχαΐας για θέματα, Δημόσιας Υγείας, Προνοιακής Μέριμνας και Κοινωνικής Αντίληψης. Έχει εκλεγεί Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας της Ενότητας Αχαΐας και Μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής της Π.Δ.Ε. (2011-2014). Επιπλέον έχει διατελέσει αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (2014-2019). Παράλληλα συνεργάσθηκε από τον Οκτώβριο του 2014 έως και τον Δεκέμβριο του 2020 με τον ιδιωτικό περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό «ΙΟΝΙΑΝ» και είχε την ευθύνη για την αρχισυνταξία και την παρουσίαση της εβδομαδιαίας εκπομπής «Σκέψου διαφορετικά». Είναι συνεφευρέτης δυο εφαρμογών προσβασιμότητας, του Seatrac που βοηθά τα άτομα με αναπηρία για την αυτόνομη πρόσβασή τους στη θάλασσα, και του Safe AmeA App, της ψηφιακής εφαρμογής για την προστασία των ατόμων με αναπηρία σε περιπτώσεις συνθηκών πολιτικής προστασίας.

Από τον Αύγουστο 2020 ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ενώ από τον Οκτώβριο 2020 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, ως αναπληρωτής του Προέδρου, στην Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας και στην Επιτροπή Προσβασιμότητας του νέου Οικοδομικού Κανονισμού. Από τον Μάρτιο 2021 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την ΚΕΔΕ ως αναπληρωτής του Προέδρου στην Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη και την κοινωνική ένταξη των αστέγων.

Η Μαρία Γαβουνέλη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Κέντρου Ερευνών για το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο – Athens PIL, Associate Research Fellow, Institute of Advanced Legal Studies, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (2005-2019) και Ειδικός Σύμβουλος (Senior Policy Advisor), ΕΛΙΑΜΕΠ. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ήταν επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της California Berkeley ως υπότροφος του ιδρύματος Fulbright. Έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1987, υπότροφος Α. Παπαδάκη, βραβείο Μ. Στασινοπούλου) και από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, όπου απέκτησε LL.M. in international law (1988) και διδακτορικό (Ph.D.) στο διεθνές δίκαιο του περιβάλλοντος (1994, υπότροφος ΙΚΥ). Για τη διδακτορική της διατριβή με θέμα: «Pollution from offshore installations» τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο Paul Guggenheim. Έχει διατελέσει επισκέπτρια καθηγήτρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με εκτενές συγγραφικό και ερευνητικό έργο. Είναι Πρόεδρος της Ένωσης Διεθνούς Δικαίου – Ελληνικού κλάδου της ILA, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου & Διεθνών Σχέσεων και έχει διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αιγαίου για το Δίκαιο της Θάλασσας και το Ναυτικό Δίκαιο (2019-2020). Είναι επίσης Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Η Καλλιόπη Λυκοβαρδή είναι νομικός, με ειδίκευση σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σπούδασε στην Αθήνα (Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών) και στο Παρίσι (DEA: Droits de l’homme et libertés publiques, Paris X- Nanterre). Από το 1998, έτος έναρξης της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη, έχει εργαστεί ως μέλος του επιστημονικού προσωπικού της Αρχής στον Κύκλο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου των φορέων προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης (Equinet) τις περιόδους 2010-2012, 2013-2015, 2015-2017. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια και ως εμπειρογνώμονας σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και ομάδες εργασίας για θέματα σχετιζόμενα με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού και έχει δημοσιεύσει σχετικά επιστημονικά άρθρα και μελέτες. Το 2016 επελέγη για τη θέση του Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για την Ίση Μεταχείριση στον Συνήγορο του Πολίτη. Από το 2018 της έχει ανατεθεί ο συντονισμός της διακυκλικής ομάδας του Συνηγόρου του Πολίτη για την προαγωγή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

