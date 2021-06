Ο Ρόμπερτ Ρέφκιν είναι ιδρυτής και CEO της εταιρείας τεχνολογίας ακινήτων Compass και αποκαλύπτει στο CNBC πέντε τεστ που κάνει όταν έχει απέναντί του συνεντευξιαζόμενους. Αυτά τα τεστ του «δείχνουν» εάν και πότε πρέπει να κάνει προσλήψεις! Έχει γράψει το βιβλίο ”No One Succeeds Alone: Learn Everything You Can From Everyone You Can.”

Ποτέ δεν τα πήγαινα καλά με τα τεστ στο σχολείο. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά απλά τεστ που μου έχουν φανεί χρήσιμα καθ ‘όλη τη διάρκεια του «ταξιδιού» μου ως ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας τεχνολογίας ακινήτων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Έχοντας αυτά τα γρήγορα τεστ στην… τσέπη σας, μπορεί να βοηθηθείτε να λάβετε πιο έξυπνες επιχειρηματικές αποφάσεις. Γιατί; Επειδή όσο περισσότερο σκεφτόμαστε κάτι, τόσο περισσότερο το μυαλό μας θα προσπαθήσει να μας κάνει «κόλπα». Στη συνέχεια υποθέτουμε διάφορα, αφήνουμε την αμφιβολία και τον φόβο να σέρνεται, διστάζουμε, το «βασανίζουμε» υπερβολικά. Ο σκοπός των πέντε παρακάτω τεστ είναι να ξεπεράσουμε όλα αυτά και να μπορέσουμε να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για δύο από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνουν οι διευθυντές της εταιρείας μου, Compass: Πότε θα προσλάβουν κάποιον και πότε θα τον απορρίψουν.

1. Το τεστ του «καλού ανθρώπου»

Είναι καλό άτομο;

Εάν πρέπει να κάνετε μια μικρή παύση και να προσπαθήσετε να απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση, τότε ο υποψήφιος δεν θα πρέπει να είναι στην ομάδα σας. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η καλοσύνη δεν έχει σημασία στη δουλειά – και ορισμένοι μάλιστα πιστεύουν ότι είναι εμπόδιο σε μια επιχείρηση. Οχι εγώ.

Πάντα θέλω να ξέρω: Ζουν σύμφωνα με τον «Χρυσό Κανόνα»; Είναι η καρδιά τους στο σωστό μέρος; Είναι ευγενικοί; Ενδιαφέρονται πραγματικά για τους άλλους; Θέλουν να «δίνουν πίσω»; Εάν όλοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε είναι καλά άτομα, τότε θα είμαστε όλοι καλύτεροι.

2. Το τεστ «ενέργειας»

Μου δίνει αυτό το άτομο ενέργεια ή την παίρνει;

Το να φτάσει κανείς στη μεγάλη επιτυχία σχετίζεται σαφώς με την «ενέργεια» και συνήθως μπορείτε να αποκτήσετε μια ισχυρή αίσθηση της ενέργειας ενός ατόμου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για πρόσληψη. Θα ονειρευτείτε περισσότερα και θα κινηθείτε γρηγορότερα αν τα άτομα με τα οποία συνεργάζεστε σάς δίνουν ενέργεια, αντί να εξαντλείτε όλη τη δική σας ενέργεια.

Έτσι, όταν σκέφτεστε με ποιους ανθρώπους να συνεργαστείτε στενά, βρείτε αυτούς που σας κάνουν να ενθουσιάζεστε όταν εργάζεστε μαζί κάθε πρωί. Θα σας βοηθήσουν να αναδείξετε τον καλύτερο εαυτό σας – και, το πιθανότερο είναι ότι θα κάνετε το ίδιο κι εσείς για αυτούς.

3. Το τεστ της «άλλης προσφοράς»

Εάν αυτό το άτομο έρθει σε μένα αύριο και μου πει ότι είχε μια εξαιρετική προσφορά από άλλη εταιρεία, θα αγωνιζόμουν για να το κρατήσω / κερδίσω;

Αυτό το τεστ σάς βοηθά να παραδεχτείτε ότι κάποιος δεν είναι εξαιρετικός, και προέρχεται από τον CEO της Netflix, Reed Hastings. Αυτός πιστεύει ότι οι εξαιρετικοί άνθρωποι είναι πολύ καλύτεροι από τους «αρκετά καλούς» ανθρώπους.

Όπως έχει δηλώσει κάποτε ο σύμβουλος αυτοβελτίωσης Jim Rohn : «Είσαι ο μέσος όρος των πέντε ατόμων με τα οποία περνάς μαζί τους τον περισσότερο χρόνο». Εάν λοιπόν θέλεις να γίνεις καλύτερος ένας από τους καλύτερους δρόμους είναι να σιγουρευτείς ότι περιβάλλεσαι από εξαιρετικά άτομα.

4. Το τεστ «εξορθολογισμού»

Υπάρχουν ισχυρά αποτελέσματα για τη δημιουργία “αντιγράφων ασφαλείας” της αξίας αυτού του ατόμου;

Εάν το βασικό επιχείρημά σας για κάποιον δεν σχετίζεται με τα πραγματικά αποτελέσματα, πιθανότατα προσπαθείτε να εξορθολογήσετε κάτι που δεν πρέπει να είστε.

Ένα παράδειγμα αυτού είναι όταν οι άνθρωποι λένε, «Αυτό το άτομο αποφοίτησε από το [σχολείο Χ] και νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλό για τον πολιτισμό μας». Πιστεύω σαφώς ότι ο πολιτισμός είναι εξαιρετικά σημαντικός, αλλά αν ένα άτομο ήταν πραγματικά εξαιρετικό, θα λέγατε: «Αυτό το άτομο είχε σημαντικό αντίκτυπο στους [τρέχοντες ή / και] προηγούμενους ρόλους του. Έκανε [X, Y και Z]. Προφανώς δεν θέλουμε να το χάσουμε.»

5. Το τεστ «αρχών»

Πόσο καλά εμπεδώνει δυνητικά καθεμία από τις αρχές μου;

Η ιδέα της «κουλτούρας» μπορεί να είναι μια λέξη-κλειδί για τις διακρίσεις. Εάν ζητάτε από τους ανθρώπους να δώσουν προτεραιότητα στον πολιτισμό χωρίς να ορίσουν τον πολιτισμό σας, υπάρχει ο κίνδυνος να έλκονται προς ανθρώπους σαν αυτούς. Είναι ένα άλλο κόλπο που το μυαλό μας παίζει πάνω μας.

Στην Compass, η κουλτούρα μας είναι επιχειρηματική, οπότε όποτε προσλαμβάνω ή κάνω συνεντεύξεις, αξιολογώ τους ανθρώπους για το πόσο καλά ονειρεύονται, κινούνται γρήγορα, μαθαίνουν από την πραγματικότητα, οδηγούνται σε λύσεις, αρπάζουν τις ευκαιρίες, συνεργάζονται χωρίς εγωισμό, μεγιστοποιούν τα δυνατά σημεία τους και ανακάμπτουν με πάθος.

Πηγή: ΟΤ