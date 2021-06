Οι απεικονίσεις είκοσι γυναικών που έγραψαν ιστορία θα κοσμήσουν αμερικανικά κέρματα.

Το U.S. Mint, το αμερικανικό νομισματοκοπείο, θα αρχίσει να θέτει σε κυκλοφορία τα καινούργια μεταλλικά νομίσματα από το 2022 και θα ολοκληρώσει τη νέα σειρά quarter dollars (τέταρτο δολαρίου) το 2025.

Ανάμεσα στις πρώτες πρωτοπόρους που θα δούμε θα είναι η ποιήτρια Μάγια Αγγέλου (Maya Angelou) και η Σάλι Ράιντ (Dr. Sally Ride).

Η βραβευμένη ποιήτρια Μάγια Ανγκέλου είναι γνωστή για τα έργα της και τον ακτιβισμό της για τα δικαιώματα του πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δίνοντας φωνή στη Μαύρη κουλτούρα στην Αμερική.

Women’s faces will appear on quarters for the first time beginning in 2022. First in circulation: civil rights activist and poet Maya Angelou and astronaut Dr. Sally Ride.

The last time a woman appeared on U.S. currency was in 2000. https://t.co/H5YQLmTZxt

— 19thnews (@19thnews) May 25, 2021