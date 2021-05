Εξερράγη το ηφαίστειο Νιραγκόνγκο, κοντά στην πόλη Γκόμα, στην ανατολική ΛΔ του Κονγκό, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους, πολλοί από τους οποίους προσπαθούν να φύγουν στη γειτονική Ρουάντα για να προστατευθούν.

Η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ενεργοποίησε το σχέδιο εκκένωσης της πόλης Γκόμα, ανακοίνωσε μέσω του Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πάτρικ Μουγιάγια.

Το ηφαίστειο Νιραγκόνγκο απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα βορείως της Γκόμα.

Κόκκινες λάμψεις διακρίνονται από τον κρατήρα του ηφαιστείου και μια έντονη οσμή θείου έχει απλωθεί στην πόλη που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Κίβου. Προς το παρόν δεν διακρίνεται κάποια ροή λάβας, ούτε έχει γίνει αισθητή κάποια σεισμική δόνηση. Όμως στην Γκόμα κυριάρχησε πανικός και πολλοί κάτοικοι έτρεξαν να γυρίσουν στα σπίτια τους, βλέποντας με ανησυχία τον κρατήρα και τον ουρανό, στα βόρεια, να έχει βαφτεί κόκκινος.

Σε μεγάλο μέρος της πόλης έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση και εκατοντάδες άνθρωποι, άνδρες γυναίκες και παιδιά, κατευθύνονται πεζή ή με αυτοκίνητα προς τα σύνορα με τη Ρουάντα.

On top of everything else now there’s volcano in Goma, East Congo😪.. #PrayForGoma #PrayForCongo pic.twitter.com/gxOq95cXMY

Congo’s Mount Nyiragongo volcano erupted for the first time in nearly two decades, sending lava onto a major highway as many residents of the nearby city of Goma tried to flee. https://t.co/v9Z4ylXyYL pic.twitter.com/AGuda61bs0

Over 3,500 Congolese citizens flee to Rubavu, Rwanda, after the volcanic eruption of Mount Nyiragongo in Goma, DR Congo.

The 3,000m high volcano erupted in 1977, killing over 600 people.

It also erupted in 2002, killing 250 people, displacing over 1,000. pic.twitter.com/ZKCScyyNHv

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) May 23, 2021