Η Βρετανία θα προχωρήσει με το σχέδιό της να άρει τους περιορισμούς κατά της COVID-19 σταδιακά γιατί, παρά την ανησυχία για την εμφάνιση της παραλλαγής του κοροναϊού που ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ινδία, θεωρεί ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Υγείας, υπεύθυνος για τη διάθεση των εμβολίων, Ναντίμ Ζαχάουι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει ανησυχία για την παρουσία της ινδικής παραλλαγής σε κάποια τμήματα της χώρας, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η παραλλαγή B.1.617.2 έχει σοβαρότερες επιπτώσεις στους ανθρώπους ή ότι δεν την καλύπτουν τα υπάρχοντα εμβόλια.

«Ο οδικός χάρτης από την Δευτέρα παραμένει σε ισχύ γιατί τα εμβόλια αποδίδουν, τα εμβόλια κρατούν τους ανθρώπους μακριά από τα νοσοκομεία και από την σοβαρή μόλυνση», δήλωσε ο Ζαχάουι στο Sky News.

Όπως πρόσθεσε ο Ζαχάουι, η Βρετανία θα προσαρμόσει το πρόγραμμα εμβολιασμού της για την προστασία των πολιτών πιο γρήγορα σε περιοχές όπου έχει εμφανιστεί η ινδική παραλλαγή.

Η κυβερνητική υπηρεσία «Δημόσια Υγεία Αγγλία» ανακοίνωσε ότι ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της παραλλαγής B.1.617.2 υπερδιπλασιάστηκε την περασμένη εβδομάδα φθάνοντας τα 1.313 σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι στις περιοχές όπου έχει εμφανιστεί αυτή η μετάλλαξη η κυβέρνηση θα εντατικοποιήσει τις διαγνωστικές εξετάσεις για κορονοϊό και θα επεκτείνει την εκστρατεία εμβολιασμού χορηγώντας εμβόλια και σε νεότερους πολίτες που ζουν σε σπίτια με ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών.

«Θα επεκτείνουμε το πρόγραμμα εμβολιασμού στο σημείο που οι γιατροί θα θεωρούν ότι εφαρμόζεται με τον καλύτερο τρόπο», δήλωσε στην τηλεόραση του BBC.

