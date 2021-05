Τη φετινή καμπάνια για την προώθηση του ελληνικού Τουρισμού παρουσίασε ο γ.γ. του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, σε ειδική εκδήλωση στο Σούνιο όπου -μεταξύ άλλων- ανακοινώθηκαν από τον αρμόδιο υπουργό, Χάρη Θεοχάρη, οι λεπτομέρειες για ασφαλές άνοιγμα του κλάδου.

Το κεντρικό μότο της φετινής καμπάνιας είναι το: «Αll you want is Greece – Ό,τι χρειάζεσαι είναι η Ελλάδα» ανέφερε ο κ. Φραγκάκης και επεσήμανε πως βασικός στόχος είναι οι: «Άνθρωποι, οι αξίες και οι εμπειρίες».

Τα πέντε σποτ