Σε οξύτατους τόνους ήταν το διάγγελμα του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την επίθεση με δεκάδες ρουκέτες από τη Γάζα κατά ισραηλινών εδαφών που είχε ως αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο μία γυναίκα και να τραυματιστούν τουλάχιστον άλλοι πέντε.

Είχαν προηγηθεί ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας, όπου από τη Δευτέρα έχουν χάσει τη ζωή τους 28 άτομα.

Ο Νετανιάχου δήλωσε, αργά το βράδυ της Τρίτης, ότι η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ θα «πληρώσουν βαρύ τίμημα» για τις επιθέσεις τους στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ.

«Το αίμα τους είναι στα χέρια τους» είπε ο Νετανιάχου απευθυνόμενος προς την ηγεσία των ομάδων που θεωρεί τρομοκρατικές.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο στρατός έχει μέχρι στιγμής χτυπήσει εκατοντάδες στόχους στη Λωρίδα της Γάζας και θα συνεχίσει να πραγματοποιεί επιδρομές στον θύλακα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ θα συνεχίσει την εντατική επιχείρηση, αλλά «θα χρειαστεί χρόνος» για την ολοκλήρωση της αποστολής.

Παράλληλα, κάλεσε τους Ισραηλινούς να ακολουθήσουν όλες τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδουν οι αρχές.

VIDEO: Footage of the moment of impact of a rocket in Holon, south of Tel Aviv tonight. – @TheIsraelink pic.twitter.com/aE1PZcIP7z

— Conflict News (@Conflicts) May 11, 2021