Ζώντας στην Ελλάδα, μια χώρα που η κατά κεφαλή ετήσια σπατάλη τροφίμων βρίσκεται ανάμεσα στις υψηλότερες σε παγκόσμια κλίμακα – περί τα 142 kg, όταν ο μέσος όρος είναι περί τα 74 kg – η ανάγκη για μία σωστή διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση των βιοδιασπώμενων, οργανικών υπολειμμάτων είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία.

Στις 6-8 Μαΐου, το πολυθεματικό συνέδριο RETASTE: Rethink Food Waste, που διοργανώνεται διαδικτυακά από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ανοίγει τον διάλογο για το τεράστιο πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων, προτείνοντας εφικτές λύσεις για τη διαχείρισή του, λύσεις που ξεκινούν ακόμα και από το σπίτι μας.

Η αλυσίδα της σπατάλης τροφίμων αποτελεί κύρια πηγή εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, υποβάθμισης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, καθώς και ρύπανσης των υδάτων. Η νέα κύρια πολιτική προσέγγιση της ΕΕ για το θέμα, είναι η μείωση των τροφικών υπολειμμάτων, δηλαδή το πώς ο μέσος άνθρωπος θα αποφύγει την παραγωγή τους. Επίσης, μπροστά στην πρόκληση εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας στην πράξη, όλα τα παραγωγικά συστήματα, ακόμα και οι πρακτικές που ακολουθούμε στο σπίτι μας, οφείλουν να διαμορφώσουν νέες διαδικασίες, οι οποίες από τη μία πλευρά θα μπορούν να υποδέχονται τα υπολείμματα του προηγούμενου κύκλου και από την άλλη να παράγουν άμεσα αξιοποιήσιμο υλικό για τον επόμενο κύκλο, τον επόμενο διαχειριστή.

Το Συνέδριο RETASTE έχει ως κεντρικό του στόχο την παρουσίαση των πλέον σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων στο θέμα της διαχείρισης των υπολειμμάτων τροφίμων, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο καθώς και τον εμπεριστατωμένο διάλογο για συστήματα μείωσης της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων, αξιοποίησης των οργανικών υπολειμμάτων (π.χ. ως συστατικά ζωοτροφών) και ανακύκλωσης των μη αποφεύξιμων αποβλήτων τροφίμων (π.χ. μέσω κομποστοποίησης ή παραγωγής βιοπλαστικού).

Μια σειρά σημαντικών ομιλητών ξεκινούν τον διάλογο για καινοτόμες λύσεις και δίνουν νέα προοπτική στην αντιμετώπιση της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων, με στόχο να συνδράμουν ουσιαστικά στη βιωσιμότητα του πλανήτη και στο μέλλον της ανθρωπότητας. Στο Συνέδριο RETASTE συμμετέχουν ειδικοί σε θέματα τροφίμων, βιοοικονομίας και κυκλικής οικονομίας, ενώ κεντρικοί ομιλητές είναι: η Ελένη Ζήκα, Στρατηγική Σύμβουλος στον Εκτελεστικό Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, η Clara Cicatiello, Assistant Professor, Department for Innovation in Biological Systems, Food and Forestry, University of Tuscia, η Marta Gomez San Juan, Strategic Project Advisor on Sustainable and Circular Bioeconomy, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), η Μαρία Λοϊζίδου και ο Γεράσιμος Λυμπεράτος, Καθηγητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο Χάρης Γαλανάκης, Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας στο Galanakis Laboratories Greece και Adjust Professor, King Saud University Saudi Arabia, o Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, Vice Dean of College of Food and Agriculture και Professor of Food Technology, United Arab Emirates University, η Χριστίνα Μαρούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Σπουδών του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδας, ο Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, συν-ιδρυτής της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΜΠΟΡΟΥΜΕ, η Αλεξία Μαχαίρα, υπεύθυνη Εταιρικής Υπευθυνότητας στην ΑΒ Βασιλόπουλος, η Κάτια Λαζαρίδη, Καθηγήτρια επικεφαλής του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, και ο Θρασύβουλος Μανιός, Καθηγητής και Αντιπρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Το Συνέδριο απευθύνεται στον ακαδημαϊκό χώρο, στη βιομηχανία και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που επιζητούν να αντιμετωπίσουν στην πράξη το τεράστιο ζήτημα της σπατάλης τροφίμων. Διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Πράσινου Ταμείου που υποστηρίζει την κάλυψη του κόστους συμμετοχής για επιλεγμένους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες: