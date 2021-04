Ακουγόταν εδώ και πολύ καιρό και πλέον είναι επίσημο. Η δημοφιλής σειρά How I Met Your Mother βρήκε την τηλεοπτική του συνέχεια με το How I Met Your Father, το οποίο θα προβληθεί στο Hulu, σύμφωνα με το Deadline.

Το δίκτυο έχει «ανάψει» το πράσινο φως για 10 επεισόδια, με τον Isaac Aptaker και την Elizabeth Berger (This is Us) να βρίσκονται πίσω από το project.

Τα γεγονότα, όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr θα εκτυλίσσονται στο άμεσο μέλλον, όταν η Sophie (Hilary Duff) διηγείται στον γιο της, πως γνώρισε τον πατέρα του, πηγαίνοντας μας στο έτος του 2021. Το 2014 είχε γραφεί το σενάριο του πιλότου της σειράς αυτή για το CBS, όμως το πλάνο δεν προχώρησε.

Το How I Met Your Mother έκανε πρεμιέρα το 2005 και ολοκληρώθηκε το 2014 μετά από εννιά σεζόν, ενώ το φινάλε της σειράς δίχασε πραγματικά το κοινό.