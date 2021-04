Στην απαγόρευση της μεταφοράς στο εξωτερικό σπόρων προς σπορά και δενδρυλλίων από 1.975 φυτικές ποικιλίες, εάν αυτό ζητηθεί από τους καλλιεργητές προσανατολίζεται το υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αλιείας της Ιαπωνίας.

Πρόκειται για την πρώτη ομάδα ειδών που υπόκεινται στον κανονισμό δυνάμει του αναθεωρημένου νόμου περί προστασίας των φυτικών ποικιλιών και σπόρων προς σπορά, ο οποίος τέθηκε εν μέρει σε ισχύ την 1η Απριλίου.

Ο κανονισμός, όπως ενημερώνει το γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Τόκυο, αποσκοπεί στην προστασία καταγωγής καθώς και στην αύξηση της εμπορικής αξίας των γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας που αναπτύσσονται στην Ιαπωνία, εμποδίζοντάς τα να μεταφερθούν στο εξωτερικό. Οι φυτικές ποικιλίες της πρώτης παρτίδας αφορούν εκείνες που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο σύστημα προστασίας της κυβέρνησης και εκείνες που εξετάζονται επί του παρόντος για καταχώρηση.

Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 10 Απριλίου για τις ήδη καταχωρημένες ποικιλίες και στο μέλλον αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των φυτικών ποικιλιών των σπόρων προς σπορά και των δενδρυλλίων που θα υπόκεινται στον συγκεκριμένο κανονισμό.

Σύμφωνα με τον προηγούμενο νόμο για τα σπορόφυτα, οι σπόροι και τα δενδρύλλια μπορούσαν να μεταφερθούν στο εξωτερικό χωρίς την άδεια του κατόχου του δικαιώματος αναπαραγωγής (του καλλιεργητή). Πλέον, ακόμη κι εάν η άλλη χώρα είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών Φυτών (UPOV- International Union for the Protection of NewVarieties of Plants), απαγορεύεται να μεταφερθεί σε αυτήν προστατευόμενη ποικιλία χωρίς την άδεια του καλλιεργητή.

Ειδικότερα ως προς την διαδικασία, ο καλλιεργητής χορηγεί άδεια στο Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αλιείας με επίσημα έγγραφα. Με τη σειρά του, το άτομο που ενδιαφέρεται να μεταφέρει εκτός Ιαπωνίας σπόρους ή/και δενδρύλλια θα συνάψει σύμβαση με τον καλλιεργητή την οποία θα προσκομίσει στο τελωνείο.