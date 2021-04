Πριν από μήνες ανακοινώθηκε ότι ξεκινά προετοιμασία το «Being the Ricardos» σε σκηνοθεσία Ααρον Σόρκιν, μια βιογραφική ταινία για την εκρηκτική σχέση της Λουσίλ Μπολ (θρυλικής κομεντιέν των 50ς και τηλεοπτικής αγαπημένης πρωταγωνίστριας του «I Love Lucy») και του συζύγου και συμπρωταγωνιστή της Ντέζι Αρνάζ.

Και μαζί με την ανακοίνωση, κυκλοφόρησε ότι δίπλα στον Χαβιέ Μπαρδέμ που θα υποδυθεί τον Αρνάζ, θα βρίσκεται τελικά, όχι η Κέιτ Μπλάνσετ, αλλά η Νικόλ Κίντμαν. Κι αμέσως ξέσπασε η… δημόσια κατακραυγή, δηλαδή η «οργή» στα social media, γιατί επιλέχθηκε η Κίντμαν και όχι, για παράδειγμα, η Ντέμπρα Μέσινγκ που τόσο διασκεδαστικά είχε ενσαρκώσει τη Λούσι σ’ ένα επεισόδιο του «Will & Grace».

Nicole Kidman on set as Lucille Ball in Aaron Sorkin’s ‘Being the Ricardos’ pic.twitter.com/7zD1k6REor

— Film Updates (@TheFilmUpdates) April 15, 2021