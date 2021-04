Η Euroleague υπέπεσε σε σοβαρή γκάφα σήμερα μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, αλλά η Ζενίτ την… συνέτισε και της απάντησε με… τρολάρισμα. Οι Ρώσοι έχουν ρεκόρ 19-14 και με νίκη σήμερα απέναντι στον Παναθηναϊκό θα κλείσουν με 20-14 και θα πάρουν την 8η θέση η οποία οδηγεί στα πλέι οφ.

Παρ’ όλα αυτά, η Euroleague σήμερα δημοσίευσε τη βαθμολογιά στα social media και έγραψε πως η Ζενίτ έχει 19 νίκες και 15 ήττες. Κάτι που αφήνει εκτός τη Ζενίτ αν τελικά βγει αληθινό.

Φυσικά οι Ρώσοι δεν άφησαν αναπάντητη τη… γκέλα της Euroleague και στο Twitter υπενθύμισε πως δεν έχουν χάσει ακόμα από τον Παναθηναϊκό.

«Συγγνώμη, αλλά δεν έχουμε χάσει ακόμα» έγραψαν οι άνθρωποι της Ζενίτ.

😢 Sorry, But We haven’t lost yet… pic.twitter.com/HBZkqv2V8n

— Basketball club Zenit (@zenitbasket) April 12, 2021