Ανοίγουν σήμερα, Δευτέρα, τα εμπορικά καταστήματα και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ στην Αχαΐα και τη Θεσσαλονίκη.

Ανεβάζουν ρολά από σήμερα, Δευτέρα, τα εμπορικά καταστήματα στην Αχαΐα και τη Θεσσαλονίκη, ύστερα από τη σχετική απόφαση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων. Ωστόσο, το άνοιγμα δεν θα είναι ίδια και στις δύο περιοχές.

Πώς θα λειτουργήσουν

Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας το λιανεμπόριο θα ανοίξει με click in shop και click away, ενώ στην Π.Ε Θεσσαλονίκης κρίθηκε κατάλληλο το άνοιγμα μόνο με τη μέθοδο του click away.

Από σήμερα, όπως ορίζει η απόφαση, αίρεται το πλαφόν των 20 ατόμων, αλλάζει δηλαδή η αναλογία ατόμων/εμβαδού εντός των καταστημάτων.

Αναλυτικά από σήμερα ισχύουν τα εξής:

για επιφάνειες καταστημάτων έως 500 τ.μ.: 1 άτομο ανά 25 τ.μ.

για επιφάνειες άνω των 500 τ.μ.: για κάθε 100 τ.μ. πλέον των 500 τ.μ., επιτρέπεται ένας πελάτης

Ανοίγουν τα καταστήματα ΟΠΑΠ

Παράλληλα, από σήμερα επαναλειτουργούν τα καταστήματα ΟΠΑΠ, με εξαίρεση τα ΟΠΑΠ play.

Εξαιρούνται, ειδικότερα, οι ΚΑΔ: 92.00.12.02 που αφορά τα ΟΠΑΠ play και ΚΑΔ 92.00.12 που αφορά τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα/κερματοδέκτη που παραμένουν κλειστά (φρουτάκια).

Εξαιρείται η Κοζάνη

Σημειώνεται πως η Κοζάνη εξαιρείται και από το άνοιγμα του λιανεμπορίου και των καταστημάτων ΟΠΑΠ καθώς τα επιδημιολογικά δεδομένα, παρά το μακρό lockdown, δεν φαίνεται να βελτιώνονται.

Σε σύσκεψη που έγινε το Σάββατο στην Πολιτική Προστασία τέθηκε επί τάπητος η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Περιφερειακή Ενότητα, με βάση τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα στην περιοχή, ενώ παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλα τα στοιχεία που αφορούν στη διασπορά του κορονοϊού.

Αποφασίστηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές να πάμε σε άνοιγμα των καταστημάτων από τις 19 Απριλίου. Ωστόσο, αυτό θα γίνει μετά από νέα αποτίμηση της κατάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι στην ευρεία σύσκεψη που συνεκλήθη με πρωτοβουλία του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης πήραν μέρος, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιος Πέτσας, καθώς και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ στον υπουργό Επικρατείας, Θεόδωρος Λιβάνιος.