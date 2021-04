Μαζί με την κόρη της η Ζενεβιέβ Μαζαρί το διασκέδασε, χόρεψε και μοιράστηκε τη στιγμή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

H art director του GNTM απολαμβάνει τις οικογενειακές στιγμές αλλά φαίνεται πως τις λείπει πολύ ο καιρός που έβγαινε και χόρευε χωρίς να χρειάζεται να ανησυχεί για τους νέους περιορισμούς που έχουν μπει στις ζωές μας.

Παρέα με την μικρή Ροζαλία η Ζενεβιέβ χόρεψε λοιπόν την επιτυχία των 80s «Self Control» και ανάρτησε το βίντεο γράφοντας στη λεζάντα:

«Εσείς χορέψατε σήμερα? #friday #vinylrecords #music 🎙once upon a time we used to go out just to dance 🖤» (Μια φορά κι έναν καιρό, όταν βγαίναμε μόνο για να χορέψουμε).

